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    Глушаков – о жеребьевке: «Всегда рад сыграть с Комбаровым»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

    «Играем дома, 20-21 февраля, как раз когда в Москве и Подмосковье будет самая футбольная погода и атмосфера. Но с моим другом Димой Комбаровым всегда рад сыграть — при любой погоде. Для него будет теплый прием, но не на поле, конечно. В принципе еще до жеребьевки загадывал в соперники «Крылья» из-за возможности встретиться с Комбаровым, и рад, что все так и сложилось. В «Химках» хорошие кубковые традиции, команда два раза доходила до финала, в том числе в последнем розыгрыше. Хочется сделать еще один шаг», — сказал Глушаков.

    • «Химки» сыграют с «Крыльями Советов», где играет защитник Дмитрий Комбаров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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