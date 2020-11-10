Глушаков – о жеребьевке: «Всегда рад сыграть с Комбаровым»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

«Играем дома, 20-21 февраля, как раз когда в Москве и Подмосковье будет самая футбольная погода и атмосфера. Но с моим другом Димой Комбаровым всегда рад сыграть — при любой погоде. Для него будет теплый прием, но не на поле, конечно. В принципе еще до жеребьевки загадывал в соперники «Крылья» из-за возможности встретиться с Комбаровым, и рад, что все так и сложилось. В «Химках» хорошие кубковые традиции, команда два раза доходила до финала, в том числе в последнем розыгрыше. Хочется сделать еще один шаг», — сказал Глушаков.