Кучаев – о пребывании в сборной России: «Пока особых впечатлений не испытываю»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.

22-летний футболист впервые вызван в национальную команду.

Россияне готовятся к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

«Впечатлений от вызова в сборную никаких толком нет. Мы только в воскресенье ночью приехали на базу и в понедельник провели первую тренировку восстановительного характера. Поэтому в принципе пока впечатлений особых я не испытываю», – сказал Кучаев.