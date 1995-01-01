Кучаев – о пребывании в сборной России: «Пока особых впечатлений не испытываю»

Да ты чё Константин! Этож Сборная, Первая команда причём ! первый вызов! странно, радоваться вроде как надо! а тебе всё равно ! ПАРАДОКС!
Может и приезжать бы тогда не стоило, раз как-то на всё это параллельно! Уже не в первый раз поражаюсь логике наших футболёров!
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.
- 22-летний футболист впервые вызван в национальную команду.
- Россияне готовятся к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.
«Впечатлений от вызова в сборную никаких толком нет. Мы только в воскресенье ночью приехали на базу и в понедельник провели первую тренировку восстановительного характера. Поэтому в принципе пока впечатлений особых я не испытываю», – сказал Кучаев.