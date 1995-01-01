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    Кучаев – о пребывании в сборной России: «Пока особых впечатлений не испытываю»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.

    «Впечатлений от вызова в сборную никаких толком нет. Мы только в воскресенье ночью приехали на базу и в понедельник провели первую тренировку восстановительного характера. Поэтому в принципе пока впечатлений особых я не испытываю», – сказал Кучаев.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1358

      KalterJax 1 час назад

      Да ты чё Константин! Этож Сборная, Первая команда причём ! первый вызов! странно, радоваться вроде как надо! а тебе всё равно ! ПАРАДОКС!
      Может и приезжать бы тогда не стоило, раз как-то на всё это параллельно! Уже не в первый раз поражаюсь логике наших футболёров!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +928

      Олег1204 2 часа назад

      Блен, он в молодежке нужен, один хрен в запасе просидишь, а так хоть первое место надо занимать

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