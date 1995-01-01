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    «Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

    Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовала заявление о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность. Это понимали и мы, и Артем. Несмотря на переход крайне противоречивого игрока из стана красно-белых, на тот момент уже известного историями с кошельком Быстрова, склоками с руководством «Спартака» из-за нового контракта и громкими высказываниями о «тренеришках», мы всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на «Зените», который и так находится под постоянным огнем со всех сторон.

    Это было непросто: внутренние противоречия по этому вопросу и постоянный баланс между сторонами ни на матч не оставляли нас. В свою очередь Артeм всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита» (кстати, жаль, что в «Зените» он не играл тогда с таким же рвением, как против «Зенита»), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом «сора из избы», отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.

    Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с «Краснодаром», банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита».

    После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над «i»!» – сказано в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Ландскроны»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7018

      alp 54 секунды назад

      и что теперь???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Спартак гуно знают все 4 минуты назад

      Из-за фанатов на футбол не хочется водить детей.
      Фанаты идите на х.уй! Особенно мясные!
      Болельщик -человек, фанат - какашка, это понятно?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15944

      silver29 5 минут назад

      Какая-то не досказанность осталась от прочитанного, делать-то что будете ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      Dr.Metal > silver29 3 минуты назад

      Я так понял, они его понЯли и простили )

      -1
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      Рейтинг: +1175

      Спартак гуно знают все > Dr.Metal 40 секунд назад

      Я так понял, что ты малолетка тролль.
      Мозга нет и .т.д...
      Кури бамбук, прыгай с крыши, все ради плюсика.
      =)))

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