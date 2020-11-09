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  • «Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

«Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

9 ноября 2020, 15:26
41

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовала заявление о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

«Долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность. Это понимали и мы, и Артем. Несмотря на переход крайне противоречивого игрока из стана красно-белых, на тот момент уже известного историями с кошельком Быстрова, склоками с руководством «Спартака» из-за нового контракта и громкими высказываниями о «тренеришках», мы всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на «Зените», который и так находится под постоянным огнем со всех сторон.

Это было непросто: внутренние противоречия по этому вопросу и постоянный баланс между сторонами ни на матч не оставляли нас. В свою очередь Артeм всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита» (кстати, жаль, что в «Зените» он не играл тогда с таким же рвением, как против «Зенита»), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом «сора из избы», отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.

Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с «Краснодаром», банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита».

После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над «i»!» – сказано в заявлении клуба.

  • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

«Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мустурбацией

Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

Источник: сайт «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (41)
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kosmonaft
1604925786
а вот я на футбол хожу ради удовольствия и мне ***** на всяких фанатов ********* отбитых идите на ху й со стадиона
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mikatv
1604925837
Дебилы. Недосказанность у них. МОРАЛИСТЫ ХРЕНОВЫ.
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Spartak Piter
1604927092
Я ненавижу зенит. Но я солидарен с ними. Это принципы и любовь к клубу. А не просто хейт шлюбы. Он получил по заслугам. Слишком много говна от него.
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baden69
1604927403
Не объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона", а фанатское объединение. Фанаты и болельщики это разные люди. Фанаты кричали "в цветах Занита нет черного", фанаты пытатся постоянно оказывать влияние на принятие решений руководством клуба и т.д. Болельщики, в отличии от фанатов, просто поддерживают команду, не клуб, а именно команду и игроков, которые играют в данный момент за эту команду.
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Алекс0190
1604929139
когда баннеры про Яшина или файеры в интересных местах,это тоже честь Зенита ? я переживаю за команду с конца 90х,ни разу не фанат Дзюбы,более того считаю что порицание общественности, этим видео ,он заслужил....но то что фанаты пишут-это за гранью добра и зла,по их мнению,то что они его фекалиями поливают(и не один матч и даже не один сезон),он должен к ним с улыбкой подбегать?какие то двойные стандарты у рябят,причем во всех вопросах.
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portero
1604930558
Тренера нормального надо, а он должен разобраться кто ему нужен. Дзюба не должен рулить в команде или кто там его двигает. Семак слабый тренер и Дзюба уже достал часть игроков Зенита своим дебилизмом... в команде нет тренера....
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Дедуктор
1604934814
«Ландскрона» ... шо це таке? Сборище дегенератов, не? Ну, как минимум, тусовка полудурков, недостойная славы клуба "Зенит". Уверен, что поговори ты конкретно с ними о футболе, они и растеряются. Ибо, некомпетентны. Их компетентность только в том чтобы гадить.
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+50/-50
1604941197
Да он больной. Лечить его надо. При его возможностях и не снять проститутку. Или жадный на деньги.
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житель СПб
1604943453
Это объединение проявляется только в хороших плакатах... Им бы в театр работать. Почему-то ничего о них не слышу 2 года в связи с безобразной игрой клуба, критикой менеджмента... А Дзюба - конечно не идеал. как любой футболист - идеалы среди них - исключение, но сделанного им ДЛЯ клуба гораздо больше, чем против. Вот и все. Это - объективно.
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ivany4
1604949274
По моему уже хватит нянькаться с этим великовозрастным дебилом. Он по положил на всех и на всё с прибором, а ему выражают слова соболезнования и поддержки. Если вы его поддерживаете, и кричите что все так делают, то одевайте майки #Я/Мы/Дзюба, снимайте штаны и наяривайте вместе с ним. Выкладывайте в интернет, что бы все видели вашу поддержку. Что за трусость, шушукаться по закоулкам - да с кем не бывает, да все так делают. Вот и докажите правоту своих слов. Не стесняйтесь, на словах все мастера и всё умеют. Нормальное руководство давно бы выгнало его взашей, что бы клуб не позорил. Но видать Медведеву очки нужны любой ценой и добытые хоть кем. Жаль нормальных фанатов(болельщиков) клуба, которые росли с ним, которые понимают куда и к чему это может привести.
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