«Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовала заявление о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

«Долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность. Это понимали и мы, и Артем. Несмотря на переход крайне противоречивого игрока из стана красно-белых, на тот момент уже известного историями с кошельком Быстрова, склоками с руководством «Спартака» из-за нового контракта и громкими высказываниями о «тренеришках», мы всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на «Зените», который и так находится под постоянным огнем со всех сторон.

Это было непросто: внутренние противоречия по этому вопросу и постоянный баланс между сторонами ни на матч не оставляли нас. В свою очередь Артeм всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита» (кстати, жаль, что в «Зените» он не играл тогда с таким же рвением, как против «Зенита»), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом «сора из избы», отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.

Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с «Краснодаром», банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита».

После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над «i»!» – сказано в заявлении клуба.

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