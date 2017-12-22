Эмери: «Дзюба назвал меня тренеришкой? Не слышал»

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери, возглавляющий сейчас «ПСЖ», назвал опыт, приобретенный в России, очень полезным.

Напомним, Эмери возглавлял «Спартак» в первой части сезона-2012/13. Он был уволен после ноябрьского поражения 1:5 от «Динамо». «Спартак» тогда шел на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров. Вернувшись в Испанию, Эмери три года подряд (2014, 2015, 2016) приводил «Севилью» к победе в Лиге Европы, а ПСЖ возглавил перед началом сезона-2016/17.

— Вы работали в России и знакомы с многими игроками нашей сборной. Каковы, на ваш взгляд, шансы сборной России на чемпионате мира?

— Самое важное: у вашей сборной высочайшая мотивация на подготовку и участие в чемпионате мира, так как пройдет он дома. Это веская причина, чтобы хорошо выступить. Я думаю домашние стены должны дать преимущество и увеличить шансы на успех.

— Вы работали в «Спартаке». После вашего ухода Артем Дзюба — на тот момент игрок красно-белых — назвал вас тренеришкой. Вы слышали его комментарии? Что скажете?

— Не слышал. Для меня опыт в «Спартаке» был очень важным, ведь я в первый раз поехал работать за границу. Естественно, у меня было много проблем в России — и с языком, и с культурой. Остался я там ненадолго. Но считаю этот опыт полезным, так как это позволило мне хорошо адаптироваться за пределами Испании, в Париже.

— Вы общаетесь с кем-то из «Спартака»? Остались ли друзья в России?

— Я общался с Федуном и Валерием Карпиным. У меня остались хорошие воспоминания о президенте «Спартака» Дмитрии Федуне. (Эмери назвал Леонида Федуна Дмитрием. — прим. ред.). У нас были короткие отношения, но хорошие. Я рад, что у «Спартака» появился новый стадион, команду поддерживает много болельщиков. В прошлом сезоне они выиграли премьер лигу и сотворили историю. Когда я работал в России, сильнейшей командой был «Зенит». Я рад, что «Спартаку» удалось завоевать титул.