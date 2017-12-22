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    Эмери: «Дзюба назвал меня тренеришкой? Не слышал»

    Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери, возглавляющий сейчас «ПСЖ», назвал опыт, приобретенный в России, очень полезным.

    Напомним, Эмери возглавлял «Спартак» в первой части сезона-2012/13. Он был уволен после ноябрьского поражения 1:5 от «Динамо». «Спартак» тогда шел на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров. Вернувшись в Испанию, Эмери три года подряд (2014, 2015, 2016) приводил «Севилью» к победе в Лиге Европы, а ПСЖ возглавил перед началом сезона-2016/17.

    — Вы работали в России и знакомы с многими игроками нашей сборной. Каковы, на ваш взгляд, шансы сборной России на чемпионате мира?

    — Самое важное: у вашей сборной высочайшая мотивация на подготовку и участие в чемпионате мира, так как пройдет он дома. Это веская причина, чтобы хорошо выступить. Я думаю домашние стены должны дать преимущество и увеличить шансы на успех.

    — Вы работали в «Спартаке». После вашего ухода Артем Дзюба — на тот момент игрок красно-белых — назвал вас тренеришкой. Вы слышали его комментарии? Что скажете?

    — Не слышал. Для меня опыт в «Спартаке» был очень важным, ведь я в первый раз поехал работать за границу. Естественно, у меня было много проблем в России — и с языком, и с культурой. Остался я там ненадолго. Но считаю этот опыт полезным, так как это позволило мне хорошо адаптироваться за пределами Испании, в Париже.

    — Вы общаетесь с кем-то из «Спартака»? Остались ли друзья в России?

    — Я общался с Федуном и Валерием Карпиным. У меня остались хорошие воспоминания о президенте «Спартака» Дмитрии Федуне. (Эмери назвал Леонида Федуна Дмитрием. — прим. ред.). У нас были короткие отношения, но хорошие. Я рад, что у «Спартака» появился новый стадион, команду поддерживает много болельщиков. В прошлом сезоне они выиграли премьер лигу и сотворили историю. Когда я работал в России, сильнейшей командой был «Зенит». Я рад, что «Спартаку» удалось завоевать титул.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.12.2017 06:42
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    baden69
    1513919530
    Зачем вообще задавать такие глупые вопросы???
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    piligrim1986
    1513920002
    да похер ему на шлюбу и диму федуна))))
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    spartakuz
    1513921325
    Эмери... Каррера... Обратите внимание на их интервью. Они сдержаны, тактичны, никогда не обливают грязью других, не комментируют их поступки. А наши? Иногда просто стыдно перед иностранцами-профессионалами своего дела.
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    арейская
    1513921617
    Побольше бы такта нашим корреспондентам...
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    ARTHUR19
    1513929611
    Если Вы знаете Россию, Знай, то понимаете, что домашний мундиаля для нас не мотивация.
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    nemolod
    1513930681
    Артем не обозвал же его оскорбительно,а подобные окончания в русском языке обозначают нечто уменьшенное,иногда ироничное (как мелочишко,зайчишка),иногда даже немного ласкательное (парнишка,малышка) -просто много шума из ничего! А Эмери просто культурный человек, и этому высказыванию не придал значения,а вот печальный российский опыт он точно учел и в гораздо более сильном чемпионате и в победе ЛЕ!
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    smersh45
    1513932650
    опять говница подбросили
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    bset
    1513934570
    Как они это переводили? Мне кажется, он не расстроился, потому что в переводе это не обидно звучало. А если бы и обидно, тем более не расстроился. Где он, а где Дзюба.
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    momwig_
    1513934781
    Эмери: "Дзюба? Не слышал.."
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    ologreds
    1694991688
    numo529928
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