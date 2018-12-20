Дзюба: «Перед уходом в «Арсенал» сказал Малафееву: «Засунь себе деньги, куда хочешь»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как уходил в этом году в аренду в «Арсенал». Зенитовцы не хотели отпускать форварда.

– Сильно потеряли в деньгах, когда прошлой зимой перешли в «Арсенал»?

– Нереально. Но это нормально – осознанный шаг. Например, Вячеславу Малафееву открытым текстом сказал: «Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь». Он мне: «Мы не можем тебя отпустить».

Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: «Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть». Малафеев опять: «Мы не можем тебя отпустить».

Вот говорят, что футболисты сидят в командах и получают бабки… У меня случилась полностью противоположная история. Я в шоке. И про меня бы так говорили, если бы ни помощь Гурама Захаровича Аджоева и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которых безумно уважаю. И Миодрага Божовича – тоже. Эти три человека меня вытащили – если бы не они, торчать мне в «Зените-2», и, я уверен, разыграли бы историю: мол, сидит в дубле, получает бабло и ничего не хочет. Вот это стало бы для меня самым страшным.