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    Дзюба: «Перед уходом в «Арсенал» сказал Малафееву: «Засунь себе деньги, куда хочешь»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как уходил в этом году в аренду в «Арсенал». Зенитовцы не хотели отпускать форварда.

    – Сильно потеряли в деньгах, когда прошлой зимой перешли в «Арсенал»?

    – Нереально. Но это нормально – осознанный шаг. Например, Вячеславу Малафееву открытым текстом сказал: «Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь». Он мне: «Мы не можем тебя отпустить».

    Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: «Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть». Малафеев опять: «Мы не можем тебя отпустить».

    Вот говорят, что футболисты сидят в командах и получают бабки… У меня случилась полностью противоположная история. Я в шоке. И про меня бы так говорили, если бы ни помощь Гурама Захаровича Аджоева и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которых безумно уважаю. И Миодрага Божовича – тоже. Эти три человека меня вытащили – если бы не они, торчать мне в «Зените-2», и, я уверен, разыграли бы историю: мол, сидит в дубле, получает бабло и ничего не хочет. Вот это стало бы для меня самым страшным.

    • Дзюба провел за «Арсенал» 10 матчей в РПЛ, забил шесть голов.
    • За «Зенит» форвард выступает с 2015 года.
    • Главное достижение в карьере Дзюбы – два Кубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2018 22:15
    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +291

      Makaweli 1 час назад

      Дзюбинью испровляется, почувствовал вкус успеха, хочет большего в отличие от многих наших футболёров!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Bobafett 2 часа назад

      а 1/4 ЧМ это для него не достижение в карьере?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +940

      TUMS 2 часа назад

      Молодец, коли так было на самом деле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      prezent2017 3 часа назад

      Хамоват Дзюба, сразу видно, что в свинарнике воспитывался.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4501

      Т34 > prezent2017 2 часа назад

      Тем не менее ваш любимец, хоть и не из теплотрассы выполз на свет. А по хамству "культурная столица" уже давно в лидеры вышла, это и по Дзюбе видно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Мудакам 3 часа назад

      как скажет. так скажет! Сразу видно - лучший футболист сезона!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Мудакам 3 часа назад

      он нравится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1153

      Черкизовский Кот 3 часа назад

      "Главное достижение в карьере Дзюбы – два Кубка России." И в самом деле, Артём никогда не был чемпионом России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 > Черкизовский Кот 3 часа назад

      Как в Зенит перешел, так и кончилось питерское чемпионство. Хочет играет, хочет стоит и на других смотрит.

      1
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      Рейтинг: +447

      Пастырь 3 часа назад

      В футбол играет команда. Даже самый талантливый футболист в одиночку может потопить любую команду, но при другом отношении стать ее лидером. Все в психологии и мудрости тренера.

      0
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      Рейтинг: +3118

      anatolich72 3 часа назад

      Иуда.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1361

      uBaH_ 3 часа назад

      О, шлюба топит потихоньку невскую лодку, красота.

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