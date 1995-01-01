«Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мустурбацией

Дзюба сам виноват и смысл его поддерживать и жалеть... Вы публичные люди так думайте что вы снимаете, делайте и тд.и тп. Сначала обдолбятся всякой хренью чё попало наделают,потом ныть начинают и поддерживать друг-дружку.
Телеканал «Россия 1» поддержал футболиста «Зенита» Артема Дзюбу после публикации скандального видео интимного характера, посвятив ему программу «60 минут».
Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов осудили действия болельщиков, оскорбляющих Дзюбу в соцсетях, и поддержали футболиста. Лозунгом передачи стала фраза «Я/Мы Дзюба».
- В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
- Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»