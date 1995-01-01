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    «Я/Мы Дзюба». «Россия 1» поддержала футболиста «Зенита» после публикации видео с мустурбацией

    Телеканал «Россия 1» поддержал футболиста «Зенита» Артема Дзюбу после публикации скандального видео интимного характера, посвятив ему программу «60 минут».

    Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов осудили действия болельщиков, оскорбляющих Дзюбу в соцсетях, и поддержали футболиста. Лозунгом передачи стала фраза «Я/Мы Дзюба».

    • В субботу вечером было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

    Дзюба – о видео с мастурбацией: «Я не идеален и допускаю ошибки. Постараюсь не сломаться»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Россия 1»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1075

      Jhon1989 8 минут назад

      Дзюба сам виноват и смысл его поддерживать и жалеть... Вы публичные люди так думайте что вы снимаете, делайте и тд.и тп. Сначала обдолбятся всякой хренью чё попало наделают,потом ныть начинают и поддерживать друг-дружку.

      0
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      Рейтинг: +5368

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Просто АБЗАЦ -эти людишки Осудили болельщиков-а не Дзюбу ! Это же блевотина !

      0
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      Рейтинг: -915

      Ceнит 9 минут назад

      шлушак то походу легко отделался)

      0
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      Рейтинг: +8738

      BRO_football 19 минут назад

      Иронично. Первоначально лозунг "Я Мы" был использован в отношении незаконно посаженных оппозиционных активистов. И теперь эту же фразу используют на государственном телевидении.

      0
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      Рейтинг: +15944

      silver29 19 минут назад

      Шнур отметился : Кто там *** (член) на камеру полощет?

      Дзюба что ли? Это просто гранд.

      Он случайно сделал челендж мощный,

      Капитанам остальных команд!

      2
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      Рейтинг: -66

      Спартач80 22 минуты назад

      Засуньте себе Зюбу в Питер.Мы осуждаем эту кашолку!

      1
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      Рейтинг: +22

      батон_нарезной 25 минут назад

      Правильно чё, проще осудить и зачморить болельщиков по указке, придумать историю со взломом и шантажом, или вообще что его снимали под дулом минигана. Виноваты же болельщики во всём, причём спартаковские обязательно

      1
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      Рейтинг: +15944

      silver29 26 минут назад

      Не раскрыт механизм поддержки неужели в прямом эфире повторили "делай как шлюба" ???

      1
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      Рейтинг: +1268

      Obojaemiy 28 минут назад

      Канделаки тоже с собой возьмите

      3
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      Рейтинг: +15944

      silver29 > Obojaemiy 23 минуты назад

      "умелые руки" или "наши руки не для скуки" новые передачи на ТИНА-ТВ, в первой передаче сама Тина )))

      3
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      Рейтинг: +299

      Fusballer > silver29 20 минут назад

      Я бы на это посмотрел)))

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      Рейтинг: +1268

      Obojaemiy 28 минут назад

      Ну вот Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов давайте вздрочните тоже и выкладывайте с вашим "ЯМЫДЗЮБА" вот это будет тогда поддержка...а не эта болтовня.

      3
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      Рейтинг: +17950

      bset > Obojaemiy 14 минут назад

      Разве Дзюба что-то выкладывал? У него выкрали видео и опубликовали без его разрешения.

      1
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      Рейтинг: +115

      AlexandrCSKA > bset 7 минут назад

      да откуда ты знаешь?? он че для внуков видос решил оставить? Тут проще простого что он телке какой то скидывал, даже не жене. И слила его телка его. А все каналы начали через 2 суток его поддерживать просто так??? а почему все молчали сутки?? Потому что думали как теперь это обыграть что бы спасти положение, так что зря ты его защищаешь.

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      Рейтинг: +115

      AlexandrCSKA > bset 6 минут назад

      или он впервый раз с телками палится?

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