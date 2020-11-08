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  • РПЛ. ЦСКА победил «Ростов» и упрочил лидерство, забили Кучаев и Чалов

РПЛ. ЦСКА победил «Ростов» и упрочил лидерство, забили Кучаев и Чалов

8 ноября 2020, 18:26
66

В матче 14-го тура РПЛ ЦСКА дома победил «Ростов» – 2:0. Голы забили Константин Кучаев и Федор Чалов.

На 60-й минуте пенальти не реализовал полузащитник гостей Роман Еременко – удар отразил Игорь Акинфеев.

ЦСКА набрал 31 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Ростов» идет шестым (23 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кучаев, 20; 2:0 – Чалов, 74.

Незабитый пенальти: Еременко, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Васин, 9), Кучаев (Кучаев, 79), Марадишвили, Обляков, Дзагоев (Бистрович, 80), Сигурдссон (Эджуке, 63), Влашич, Гайч (Чалов, 62).

Ростов: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков (Алисами, 83), Павловец, Ерeменко (Тугарев, 68), Глебов, Хашимото (Сухомлинов, 90), Альмквист (Обухов, 68), Гигович, Полоз (Тошевски, 83).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Кучаев Константин Чалов Федор
Комментарии (66)
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tushkanlz
1604849222
Армейцев с победой! Лидер был сильней «Ростова» и победил заслуженно. Игорь молодец! «Ростову» - удачи!
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Dr.Metal
1604849300
С заслуженной победой, господа! ЦВБП!
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slavа0508
1604849409
С победой Армейцев,На сегодня армейцы пожалуй показывают лучший футбол,что будет дальше посмотрим,всё же буду надеется что мы сможем составить конкуренцию,,,,,
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Viper for CSKA
1604849471
Хорошо сыграли. Гайч отдал голевой пас и Чалов забил, и всё это в одном матче. Удивительный день. Если бы ещё Васин, выйдя на поле, не накосячил, то Армагеддон завтра начался бы наверное. Но, тут всё как всегда. Скорее бы Карпов и Фукс выздоровили. Зайнутдинову и Осипенко - здоровья! А ЦСКА с победой и продолжать здорово играть!
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ySS
1604850476
ЦСКА с победой! Удачно сложилась игра
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GM
1604850587
Хорошая игра армейцев. Контролировали игру, особо ничего Ростову делать не давая. Радуют набирающий форму Дзагоев и начинающий что-то понимать Гайч (уже не выглядит инородным элементом). С пенальти ситуация на тоненького - не зря VAR отдал на откуп главному арбитру. Скорее несчастный случай, чем вина Васина. Но, справедливость восторжествовала. Ну, а Ростову, я думаю, Карпин "пистон" вставил уже.
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CSKA57
1604851291
Команду с победой! Акинфеев - лучший!
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zigbert
1604851481
ЦСКА с победой! Хотя у Ростова и было несколько моментов,преимущество ЦСКА было заметно на протяжении всего матча.Ключевым моментом стало назначение пенальти в ворота ЦСКА. Акинфеев спас команду своим излюбленным способом.
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vladimir-7
1604851901
ЦСКА и их болельщиков поздравляю с заслуженной победой. ЦВБП!
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ALEX ML
1604852292
Нюхач простил, а Игорь спас)))))
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