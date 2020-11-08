РПЛ. ЦСКА победил «Ростов» и упрочил лидерство, забили Кучаев и Чалов

В матче 14-го тура РПЛ ЦСКА дома победил «Ростов» – 2:0. Голы забили Константин Кучаев и Федор Чалов.

На 60-й минуте пенальти не реализовал полузащитник гостей Роман Еременко – удар отразил Игорь Акинфеев.

ЦСКА набрал 31 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Ростов» идет шестым (23 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кучаев, 20; 2:0 – Чалов, 74.

Незабитый пенальти: Еременко, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Васин, 9), Кучаев (Кучаев, 79), Марадишвили, Обляков, Дзагоев (Бистрович, 80), Сигурдссон (Эджуке, 63), Влашич, Гайч (Чалов, 62).

Ростов: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков (Алисами, 83), Павловец, Ерeменко (Тугарев, 68), Глебов, Хашимото (Сухомлинов, 90), Альмквист (Обухов, 68), Гигович, Полоз (Тошевски, 83).

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