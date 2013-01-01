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    РПЛ. ЦСКА победил «Ростов» и упрочил лидерство, забили Кучаев и Чалов

    В матче 14-го тура РПЛ ЦСКА дома победил «Ростов» – 2:0. Голы забили Константин Кучаев и Федор Чалов.

    На 60-й минуте пенальти не реализовал полузащитник гостей Роман Еременко – удар отразил Игорь Акинфеев.

    ЦСКА набрал 31 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Ростов» идет шестым (23 очка).

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кучаев, 20; 2:0 – Чалов, 74.

    Незабитый пенальти: Еременко, 60.

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Васин, 9), Кучаев (Кучаев, 79), Марадишвили, Обляков, Дзагоев (Бистрович, 80), Сигурдссон (Эджуке, 63), Влашич, Гайч (Чалов, 62).

    Ростов: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков (Алисами, 83), Павловец, Ерeменко (Тугарев, 68), Глебов, Хашимото (Сухомлинов, 90), Альмквист (Обухов, 68), Гигович, Полоз (Тошевски, 83).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии50
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      Рейтинг: +1782

      ALEX ML 5 минут назад

      Нюхач простил, а Игорь спас)))))

      0
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      Рейтинг: +13962

      vladimir-7 12 минут назад

      ЦСКА и их болельщиков поздравляю с заслуженной победой. ЦВБП!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80369

      zigbert 19 минут назад

      ЦСКА с победой! Хотя у Ростова и было несколько моментов,преимущество ЦСКА было заметно на протяжении всего матча.Ключевым моментом стало назначение пенальти в ворота ЦСКА. Акинфеев спас команду своим излюбленным способом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1693

      CSKA57 22 минуты назад

      Команду с победой! Акинфеев - лучший!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2544

      Snek 29 минут назад

      А кто игрок матча? Надеюсь Сухарян?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1262

      аларм дубль2 31 минуту назад

      с победой армейцы!ждем наконец побед в европе!!

      2
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      Рейтинг: +3979

      Yurok161 32 минуты назад

      Играл вроде ЦСКА, а днище горит у Спартака)) Идите игру с Уралом разбирайте, клоуны)) Там тоже наверно Еременко виноват?Болел ЦСКА с победой и удачи в ЕК

      7
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      Рейтинг: +6276

      GoLenaStop > Yurok161 12 минут назад

      Им же надо показать, кто на совковых полях хозяин...Ха!

      2
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      Рейтинг: +1073

      GM 34 минуты назад

      Хорошая игра армейцев. Контролировали игру, особо ничего Ростову делать не давая. Радуют набирающий форму Дзагоев и начинающий что-то понимать Гайч (уже не выглядит инородным элементом). С пенальти ситуация на тоненького - не зря VAR отдал на откуп главному арбитру. Скорее несчастный случай, чем вина Васина. Но, справедливость восторжествовала.
      Ну, а Ростову, я думаю, Карпин "пистон" вставил уже.

      4
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      Рейтинг: +6276

      GoLenaStop > GM 1 минуту назад

      Хорошая игра армейцев, как ведущего клуба РПЛ, блестяще демонстрируется на международной арене.
      Так играть, армейский клуб!
      Хи!

      0
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      Рейтинг: +696

      ySS 35 минут назад

      ЦСКА с победой!
      Удачно сложилась игра

      6
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      Рейтинг: +3449

      мы_не_рабы 36 минут назад

      Ну вот и закончились запал и фарт у Ростова и Карпуши. Ни прессинга, ни автобуса, ни эмоций. Видимо всё оставили в раздевалке, когда праздновали победу после предыдущей игры. Так, отбегали в полудрёме 90 минут. Ерёмнко - свой игрок в чужой команде. А армейцы - молодцы! Удачи в Лиге Европы.

      4
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      Рейтинг: +198

      ростов 100/100 > мы_не_рабы 12 минут назад

      Да играли плохо, ужасно. Но команда не сыгранная, почти все новички. Конечно это не оправдание.

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