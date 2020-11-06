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  • Шунин: «Стать основным вратарeм сборной России на Евро-2020 – моя ближайшая задача»

Шунин: «Стать основным вратарeм сборной России на Евро-2020 – моя ближайшая задача»

6 ноября 2020, 16:31
5

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, насколько важно для него попадание в состав сборной России.

«Стать основным вратарeм на Евро – это моя ближайшая задача. Все мы о чeм-то мечтаем. Когда был маленьким, мечтал хоть раз выйти в основе «Динамо». Спрашивал: «Пап, а я войду в историю, если сыграю хотя бы один матч?». Тогда поставил себе задачу хотя бы в одной игре выйти, а сейчас у меня их под 300.

Конечно, сделаю всe, чтобы поехать на чемпионат Европы. Ставил перед собой задачу попасть на чемпионат мира в 2018 году, понимая, как сложно вернуться в сборную из ФНЛ. Да, не получилось. Теперь чемпионат Европы, который перенесли.

Сейчас могу только пахать, чтобы попасть на него в следующем году. И буду это делать. Для спортсмена нет больше счастья, чем защищать цвета своей страны, – сказал 33-летний футболист.

  • Шунин выступает за сборную с 2007 года.
  • На его счету семь матчей и семь пропущенных голов.
  • На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Шунин Антон
Комментарии (5)
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Томик
1604679916
Будет Сафонов, какой-нибудь очередной земляк для поддержания духа коллектива и СПАСИТЕЛЬ Игорь. Так что места нет, извини.
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SIRIUS 2002
1604689534
Шунин на данный момент Лучший!! Сафонов еще сырой, а Гиля всегда чудит..
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