Шунин: «Стать основным вратарeм сборной России на Евро-2020 – моя ближайшая задача»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, насколько важно для него попадание в состав сборной России.

«Стать основным вратарeм на Евро – это моя ближайшая задача. Все мы о чeм-то мечтаем. Когда был маленьким, мечтал хоть раз выйти в основе «Динамо». Спрашивал: «Пап, а я войду в историю, если сыграю хотя бы один матч?». Тогда поставил себе задачу хотя бы в одной игре выйти, а сейчас у меня их под 300.

Конечно, сделаю всe, чтобы поехать на чемпионат Европы. Ставил перед собой задачу попасть на чемпионат мира в 2018 году, понимая, как сложно вернуться в сборную из ФНЛ. Да, не получилось. Теперь чемпионат Европы, который перенесли.

Сейчас могу только пахать, чтобы попасть на него в следующем году. И буду это делать. Для спортсмена нет больше счастья, чем защищать цвета своей страны, – сказал 33-летний футболист.