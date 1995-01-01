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    Пике: «Барселона» с каждым годом становилась хуже. Изменения были нам необходимы»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о состоянии команды в последние годы.

    «Клуб сейчас такой, какой есть. Он перестраивается, и эти изменения, я думаю, нам были необходимы. Нам нужно было все изменить.

    Было очевидно, что мы в упадке и с каждым годом становились все хуже. У нас мало времени, но нам нужно совершенствоваться. В «Барселоне» никогда не бывает переходного года – ты всегда обязан побеждать. Сейчас у нас выборы. Придет новый совет директоров, и в ближайшие месяцы мы увидим постепенные перемены», – сказал испанец.

    • В прошлом сезоне каталонцы не выиграли ни одного титула.
    • В конце октября клуб объявил об отставке Жозепа Бартомеу с поста президента.
    • «Барселона» в этом сезоне занимает в Примере 12-е место после шести игр.

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    Источник: Diario Sport

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