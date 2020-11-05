Пике: «Барселона» с каждым годом становилась хуже. Изменения были нам необходимы»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о состоянии команды в последние годы.

«Клуб сейчас такой, какой есть. Он перестраивается, и эти изменения, я думаю, нам были необходимы. Нам нужно было все изменить.

Было очевидно, что мы в упадке и с каждым годом становились все хуже. У нас мало времени, но нам нужно совершенствоваться. В «Барселоне» никогда не бывает переходного года – ты всегда обязан побеждать. Сейчас у нас выборы. Придет новый совет директоров, и в ближайшие месяцы мы увидим постепенные перемены», – сказал испанец.