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  • Пике: «Барселона» с каждым годом становилась хуже. Изменения были нам необходимы»

Пике: «Барселона» с каждым годом становилась хуже. Изменения были нам необходимы»

5 ноября 2020, 13:12
3

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о состоянии команды в последние годы.

«Клуб сейчас такой, какой есть. Он перестраивается, и эти изменения, я думаю, нам были необходимы. Нам нужно было все изменить.

Было очевидно, что мы в упадке и с каждым годом становились все хуже. У нас мало времени, но нам нужно совершенствоваться. В «Барселоне» никогда не бывает переходного года – ты всегда обязан побеждать. Сейчас у нас выборы. Придет новый совет директоров, и в ближайшие месяцы мы увидим постепенные перемены», – сказал испанец.

  • В прошлом сезоне каталонцы не выиграли ни одного титула.
  • В конце октября клуб объявил об отставке Жозепа Бартомеу с поста президента.
  • «Барселона» в этом сезоне занимает в Примере 12-е место после шести игр.

Источник: Diario Sport
Испания. Примера Барселона Пике Жерар
Комментарии (3)
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DeStar
1604577742
учитывая денежные проблемы всех топ клубов, и в частности барсы, где пишут мол совсем плохо - какие-то изменения ждать не стоит, состав странный, он вроде бы и есть, а игры нет. Продавать дембеле, продавать гризмана, все-равно не нужы. и бабки появяться, сделать ставку на молодежь, на сезончик , чтобы оклематься/пережить, фати вон хорош, да и с уходом дембеле и гризмана барса особо не потеряет
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Cules2013
1604577765
Как и ты Жерар, увы, с каждым годом всё хуже. Вчера защита Барсы была днищем даже на фоне резервного состава ДК! С такой игрой, мы в 1/8 ЛЧ сольёмся любой нормальной команде.
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Alex Flash
1604603452
На третий день Зоркий сокол заметил,что в сарае нет стены... Наблюдаем развал второй год. Леон пытался донести до руководства,но,увы
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