Главные новости утра. Гол Шапи «Севилье» может стать лучшим в третьем туре ЛЧ, Дзюба не забивает 657 минут

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5302

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Дзюба не забивает при всём том , что на него играет вся команда ! Это Позорище ! Караваев навешивает исключительно только на бревно ! Так , классная команда не должна играть !

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