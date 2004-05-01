Главные новости утра. Гол Шапи «Севилье» может стать лучшим в третьем туре ЛЧ, Дзюба не забивает 657 минут

Дзюба не забивает при всём том , что на него играет вся команда ! Это Позорище ! Караваев навешивает исключительно только на бревно ! Так , классная команда не должна играть !
Холанд, Жота, Плеа и Эн-Несири – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Безголевая серия Дзюбы – 657 минут
Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в третьем туре ЛЧ
«Севилья» – первая команда в истории ЛЧ, одержавшая победу, уступая к перерыву и проведя второй тайм в меньшинстве
Впервые четыре воспитанника «Краснодара» вышли в основном составе в еврокубковом матче