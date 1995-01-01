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    Безголевая серия Дзюбы – 657 минут

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это девятая безголевая игра для 32-летнего футболиста в составе клуба и сборной России.

    Сухая серия форварда достигла 657 минут, если учитывать только основное время таймов и исключать то, что добавляли арбитры.

    В последний раз Дзюба отличался 26 сентября – тогда он оформил хет-трик в матче с «Уфой» (6:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4601

      NewLife 13 минут назад

      Ему сейчас не до голов, он отрабатывает артистические приемы симуляции травм не совместимых с жизнью. Видимо, в думу собрался.

      0
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      Рейтинг: +1235

      almanev 21 минуту назад

      Зюба: "Я есть Грут"

      0
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      Рейтинг: +3545

      Павелий 30 минут назад

      Карма в действии: что Сочи поиздевалось над Ростовом и потом его унижали, теперь также у Зенита и Уфы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -91

      Alex_MI_5 37 минут назад

      Стыдно за голубого бзенитёныша

      1
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      Рейтинг: +4957

      nik55 38 минут назад

      кому нужна вообще эта новость ?

      0
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      Рейтинг: +359

      TOT26 1 час назад

      Семак этого не знает, ему не сказали.

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      Рейтинг: +5298

      САДЫЧОК 1 час назад

      ПО-ЛЕ-НО !

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      Рейтинг: +10379

      alarm 2 часа назад

      вчера голевую отдал. и потом ещё одну, да только в офсайд залез.

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