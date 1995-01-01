Безголевая серия Дзюбы – 657 минут

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это девятая безголевая игра для 32-летнего футболиста в составе клуба и сборной России.

Сухая серия форварда достигла 657 минут, если учитывать только основное время таймов и исключать то, что добавляли арбитры.

В последний раз Дзюба отличался 26 сентября – тогда он оформил хет-трик в матче с «Уфой» (6:0).