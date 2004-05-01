Холанд, Жота, Плеа и Эн-Несири – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это нападающие Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах) и Диогу Жота («Ливерпуль»).
- На счету Холанда и Эн-Несири по два забитых гола в играх с «Брюгге» (3:0) и «Краснодаром» (3:2) соответственно.
- Плеа оформил хет-трик в матче с «Шахтером» (6:0), а Жота – в поединке с «Аталантой» (5:0).
Голосуй за лучшего!Аляссан ПлеаДиогу ЖотаЭрлинг ХоланнЮссеф Эль-Несири#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2020