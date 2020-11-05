«Севилья» – первая команда в истории ЛЧ, одержавшая победу, уступая к перерыву и проведя второй тайм в меньшинстве

«Краснодар» уступил «Севилье» со счетом 2:3 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

После первого тайма российская команда выигрывала со счетом 2:1, а испанцы остались вдесятером после удаления Хесуса Наваса.

Несмотря на эти обстоятельства, «Севилья» в итоге победила. Как сообщает Mister Chip, это первый подобный случай в истории ЛЧ.

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