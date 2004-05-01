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    «Севилья» – первая команда в истории ЛЧ, одержавшая победу, уступая к перерыву и проведя второй тайм в меньшинстве

    «Краснодар» уступил «Севилье» со счетом 2:3 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    После первого тайма российская команда выигрывала со счетом 2:1, а испанцы остались вдесятером после удаления Хесуса Наваса.

    Несмотря на эти обстоятельства, «Севилья» в итоге победила. Как сообщает Mister Chip, это первый подобный случай в истории ЛЧ.

    Шапи: «Я высказал вопросы команде. «Краснодар» должен был забирать матч с «Севильей»

    Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

    «Краснодар» проиграл четвертый матч подряд. Антирекорд клуба – пять поражений

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mister Chip

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3612

      Cleaner 3 минуты назад

      Испанцев с ожидаемой победой.

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      Рейтинг: +257

      Каменный стояк 6 минут назад

      Играя с нашими командами и не такие рекорды поставить можно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2305

      den161 10 минут назад

      Потому что играла с российским клубом ((

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      Рейтинг: +4808

      KPCCSPB 17 минут назад

      Ну, мы всем помогаем рекорды ставить.

      0
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