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  • «Севилья» – первая команда в истории ЛЧ, одержавшая победу, уступая к перерыву и проведя второй тайм в меньшинстве

«Севилья» – первая команда в истории ЛЧ, одержавшая победу, уступая к перерыву и проведя второй тайм в меньшинстве

5 ноября 2020, 10:46
19

«Краснодар» уступил «Севилье» со счетом 2:3 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

После первого тайма российская команда выигрывала со счетом 2:1, а испанцы остались вдесятером после удаления Хесуса Наваса.

Несмотря на эти обстоятельства, «Севилья» в итоге победила. Как сообщает Mister Chip, это первый подобный случай в истории ЛЧ.

Шапи: «Я высказал вопросы команде. «Краснодар» должен был забирать матч с «Севильей»

Мусаев: «Краснодар» много ошибался в простых ситуациях. Играть с «Севильей» на удержание было ошибкой»

«Краснодар» проиграл четвертый матч подряд. Антирекорд клуба – пять поражений

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Источник: Mister Chip
Лига чемпионов Севилья Краснодар
Комментарии (19)
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den161
1604563477
Потому что играла с российским клубом ((
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a s
1604566163
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sochi-2013
1604569360
Нет худа без добра: Краснодар тоже войдет в историю. Только в зеркальном отображении. (((( Печалька.
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CSKA №1
1604570258
Да потому что Севилья играла против клубв Краснодар и этим все сказано!!!
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ЮНик
1604570319
"...Будет небесам жарко! Сложат о героях песни! Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!"( музыка А.Пахмутовой, слова Н. Добронравова). Из двадцати семи очков на троих набрать три!!! Мощно!!! Приз в студию!
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Дядя Серёжа
1604571367
Неправильно написано: Краснодар - первая команда в ЛЧ, которая вела 2:0 и играя 2-ой тайм в большинстве - проиграла...
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paracetamol
1604572128
Все рекорды на наших идиотах ставят!
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Из Твери Леха
1604578051
С нашими командами только и рекорды всякие ставить))) Один из таких рекордов 1-18.
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GoLenaStop
1604601931
После ТАКОГО обсерного своим бычачьим дерьмом Краснодара... ничья Зенита выглядит просто подвигом! А, пасиба Краснодар, хорошо играть и далее.
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portero
1604603264
Спасибо засмыхе Мусаеву!!!
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