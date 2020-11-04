Гендиректор «Рубина»: «Кварацхелия и «Боруссия»? Даже разговоров никаких не было»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии со стороны дортмундской «Боруссии».

— «Боруссия» сделала запрос по трансферу Кварацхелии?

— Нет, на нас никто не выходил. Даже разговоров никаких не было.

— Если уходить Хвиче из «Рубина», то в такой клуб, как «Боруссия»?

— Это хороший клуб, да, – передает слова Сайманова Sport24.