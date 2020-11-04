Гендиректор «Рубина»: «Кварацхелия и «Боруссия»? Даже разговоров никаких не было»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии со стороны дортмундской «Боруссии».
— «Боруссия» сделала запрос по трансферу Кварацхелии?
— Нет, на нас никто не выходил. Даже разговоров никаких не было.
— Если уходить Хвиче из «Рубина», то в такой клуб, как «Боруссия»?
— Это хороший клуб, да, – передает слова Сайманова Sport24.
- «Чемпионат» утверждал, что игроком интересуется дортмундская «Боруссия».
- Рыночная стоимость Кварацхелии – 7,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Sport24