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    Гендиректор «Рубина»: «Кварацхелия и «Боруссия»? Даже разговоров никаких не было»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии со стороны дортмундской «Боруссии».

    — «Боруссия» сделала запрос по трансферу Кварацхелии?

    — Нет, на нас никто не выходил. Даже разговоров никаких не было.

    — Если уходить Хвиче из «Рубина», то в такой клуб, как «Боруссия»?

    — Это хороший клуб, да, – передает слова Сайманова Sport24.

    • «Чемпионат» утверждал, что игроком интересуется дортмундская «Боруссия».
    • Рыночная стоимость Кварацхелии – 7,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 13 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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    Источник: Sport24

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