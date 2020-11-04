Глушаков: «Уровень РПЛ упал. Разницы в классе команд не чувствуется»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об уровне чемпионата России и разнице в классе между клубами лиги.

— Уровень российского футбола упал по сравнению с теми годами, когда ты играл в Лиге чемпионов?

— Уровень упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних играх Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации.

— «Химки» сыграли с лидерами чемпионата. Чувствуется ли разница в классе?

— Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе, – сказал Глушаков в интервью Sport24.