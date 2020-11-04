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    Глушаков: «Уровень РПЛ упал. Разницы в классе команд не чувствуется»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об уровне чемпионата России и разнице в классе между клубами лиги.

    — Уровень российского футбола упал по сравнению с теми годами, когда ты играл в Лиге чемпионов?

    — Уровень упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних играх Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации.

    — «Химки» сыграли с лидерами чемпионата. Чувствуется ли разница в классе?

    — Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе, – сказал Глушаков в интервью Sport24.

    • Глушаков заключил с «Химками» контракт до конца сезона.
    • В январе футболисту исполнится 34 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11781

      Garrincha58 28 минут назад

      уровень Глушакова сильно упал разницы между ним и Ташаевым не видно

      0
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      Рейтинг: +473

      ZEVS71 51 минуту назад

      Так почему упал, из-за кого? Из-за таких как ты игроков. Ни болельщик, ни телезритель, ни даже Путин тут не виноват

      1
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      Рейтинг: +11781

      Garrincha58 > ZEVS71 25 минут назад

      а почему упал из за лимита, но как раз Президент думаю дал или намекнул на то что много у нас легионеров и тут все быстро принялись выполнять но и по другому никак там не поймут

      0
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      Рейтинг: +10180

      alarm 56 минут назад

      вот если расформировать спартак - то средний уровень сразу вырастет.
      стыдно за спартак!

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