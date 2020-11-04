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  • Глушаков: «Уровень РПЛ упал. Разницы в классе команд не чувствуется»

Глушаков: «Уровень РПЛ упал. Разницы в классе команд не чувствуется»

4 ноября 2020, 13:43
7

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об уровне чемпионата России и разнице в классе между клубами лиги.

— Уровень российского футбола упал по сравнению с теми годами, когда ты играл в Лиге чемпионов?

— Уровень упал после чемпионата мира. Это можно и по командам посмотреть, и по топ-футболистам, которые раньше приезжали в наш чемпионат: тот же Промес, Халк и многие другие. В последних играх Лиги чемпионов взяли мало очков. Есть над чем задуматься и к чему стремиться, так что можно выйти из этой ситуации.

— «Химки» сыграли с лидерами чемпионата. Чувствуется ли разница в классе?

— Не чувствуется ничего. Есть футболисты, есть именитые клубы с разными бюджетами, а играют плюс-минус одни и те же футболисты. Нет таких сверхтоповых игроков. Да, можно Влашича выделить в ЦСКА. Все, в принципе, – сказал Глушаков в интервью Sport24.

  • Глушаков заключил с «Химками» контракт до конца сезона.
  • В январе футболисту исполнится 34 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (7)
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ZEVS71
1604487709
Так почему упал, из-за кого? Из-за таких как ты игроков. Ни болельщик, ни телезритель, ни даже Путин тут не виноват
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Garrincha58
1604489083
уровень Глушакова сильно упал разницы между ним и Ташаевым не видно
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Ломовка
1604498885
Уровень РПЛ упал, а уровень ЗП вырос.
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DOCTOR PENALTY
1604501769
И как ты думаешь, Дэн, кто его уронил?
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Снег
1604505854
А кто уровень уронил? Не вы ли, насрущие и бегущие из клуба в клуб? С вас, МУДАКОВ, спрос за весь российский футбол!!!
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