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    Широков: «Семак не развивается и не развивает «Зенит». Их футбол – бей вперед, игра придет»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков раскритиковал работу главного тренера команды Сергея Семака. По мнению эксперта, игра зенитовцев не развивается.

    «С «Зенитом» не происходит ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионства поменяют манеру игры, к которой все уже приспособились. Нужно что-то менять, но пока идей не видно.

    Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него, и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Мне кажется, он должен и может больше давать. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперeд, игра придeт. Это не для «Зенита», – сказал Широков на ютуб-канале Василия Конова.

    • Широков и Семак вместе выступали за «Зенит» и сборную России.
    • «Зенит» идет в РПЛ вторым.
    • В группе Лиги чемпионов команда занимает последнее место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5313

      maior-60 1 минуту назад

      Бей -беги и еще в деревяшку попасть под нужным углом, чтобы мяч в сторону ворот отскочил.

      0
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      Рейтинг: +18741

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Семак немного улучшил игру бедной Уфы. Но это не значит , что он готов к работе в богатом клубе, который считает себя топом и весь засран интригами. Понимал же Сергей куда идёт?!... Там не удержались даже такие волки, как Луческу и Манчини. Зенит - не уровень Семака. Уверен, мне сейчас начнут предъявлять, что он якобы выиграл с Зенитом золото. Золото выиграл Газпром! Выиграл нагло, вероломно и продолжает своё нехорошее дело до сих пор. При таком раскладе Питеру нужно просто смириться с п И З дюлинами , которые прилетают из "Окна в Европу". "*

      1
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      Рейтинг: +259

      Джавел. 49 минут назад

      Драка с Семаком у него в планах имеется?

      1
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      Рейтинг: +2684

      raritet 1 час назад

      Рома должен понять , что для такого футбола , о котором он говорит нужны не только тренер , но и исполнители. Если футболисты в ЛЧ , где скорости выше, не могут отдать элементарный пас, то здесь , в первую очередь вина не тренера , а низкая квалификация игроков. И отсюда тактика: Ракицкий может сделать заброс на Дзюбу, минуя все ступени , а на этих ступенях при прессингу каждый наш игрок как мальчик 14 лет. И потому если убрать всех нахрен, оставить Ловрен, Ракицкий .Барриос , Дзюба,а остальных взять любых мальчишек , то результат будет тот же. Не работает команда.

      3
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      Рейтинг: +1801

      Чермындыр 1 час назад

      С каких пор быдло из подворотни стало экспертом?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      опус 2 1 час назад

      Никак не успокоится ! Всё ему говна на вентилятор подкинуть надо !

      -2
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      Рейтинг: +3773

      polt 2 часа назад

      Широков хоть и чмо, но в отношении Семака и его Зенита прав.

      3
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      Рейтинг: +2909

      Гавроша 2 часа назад

      И кто только семака не ругает, только до руководства не доходит.

      2
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      Рейтинг: +809

      аларм дубль2 > Гавроша 24 минуты назад

      смотри ка и ты нормально говорить можешь!неужели могете и вы нормально общаться кроме аларма!тот весь погряз в грязи полностью!

      1
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      Рейтинг: +1275

      DMитрий 2 часа назад

      Ну вот... психологический интроштурм на Семака набирает обороты. Его компетентность и сдержанность не давали причин, многим говорить о его работе в Зените. Широков возможно приоткрыл Ящик Пандоры.

      0
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      Рейтинг: +460

      ZEVS71 2 часа назад

      Точно, надо бить судей. Такая тактика лучше

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