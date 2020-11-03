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  • Широков: «Семак не развивается и не развивает «Зенит». Их футбол – бей вперед, игра придет»

Широков: «Семак не развивается и не развивает «Зенит». Их футбол – бей вперед, игра придет»

3 ноября 2020, 13:11
23

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков раскритиковал работу главного тренера команды Сергея Семака. По мнению эксперта, игра зенитовцев не развивается.

«С «Зенитом» не происходит ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионства поменяют манеру игры, к которой все уже приспособились. Нужно что-то менять, но пока идей не видно.

Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него, и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Мне кажется, он должен и может больше давать. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперeд, игра придeт. Это не для «Зенита», – сказал Широков на ютуб-канале Василия Конова.

  • Широков и Семак вместе выступали за «Зенит» и сборную России.
  • «Зенит» идет в РПЛ вторым.
  • В группе Лиги чемпионов команда занимает последнее место.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман Семак Сергей
Комментарии (23)
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ZEVS71
1604398436
Точно, надо бить судей. Такая тактика лучше
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polt
1604400181
Широков хоть и чмо, но в отношении Семака и его Зенита прав.
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опус 2
1604403243
Никак не успокоится ! Всё ему говна на вентилятор подкинуть надо !
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Чермындыр
1604403578
С каких пор быдло из подворотни стало экспертом?
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raritet
1604403686
Рома должен понять , что для такого футбола , о котором он говорит нужны не только тренер , но и исполнители. Если футболисты в ЛЧ , где скорости выше, не могут отдать элементарный пас, то здесь , в первую очередь вина не тренера , а низкая квалификация игроков. И отсюда тактика: Ракицкий может сделать заброс на Дзюбу, минуя все ступени , а на этих ступенях при прессингу каждый наш игрок как мальчик 14 лет. И потому если убрать всех нахрен, оставить Ловрен, Ракицкий .Барриос , Дзюба,а остальных взять любых мальчишек , то результат будет тот же. Не работает команда.
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Джавел.
1604404432
Драка с Семаком у него в планах имеется?
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DOCTOR PENALTY
1604405981
Семак немного улучшил игру бедной Уфы. Но это не значит , что он готов к работе в богатом клубе, который считает себя топом и весь засран интригами. Понимал же Сергей куда идёт?!... Там не удержались даже такие волки, как Луческу и Манчини. Зенит - не уровень Семака. Уверен, мне сейчас начнут предъявлять, что он якобы выиграл с Зенитом золото. Золото выиграл Газпром! Выиграл нагло, вероломно и продолжает своё нехорошее дело до сих пор. При таком раскладе Питеру нужно просто смириться с п И З дюлинами , которые прилетают из "Окна в Европу". "*
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maior-60
1604407320
Бей -беги и еще в деревяшку попасть под нужным углом, чтобы мяч в сторону ворот отскочил.
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GoldPlayFIFARus9
1604410199
К сожалению, Широков прав. Семаку дали большой кард-бланш. Я от него ждал бОльшего. Тратятся большие деньги, под него покупаются качественные игроки, а выхлоп минимальный. Увы, но на данный момент потолок Семака это Уфа
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Nayturs
1604412101
А игра Широкова тогда "бей судью - игра по *ую"
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