Широков: «Семак не развивается и не развивает «Зенит». Их футбол – бей вперед, игра придет»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков раскритиковал работу главного тренера команды Сергея Семака. По мнению эксперта, игра зенитовцев не развивается.

«С «Зенитом» не происходит ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно об этом говорили, команда не развивалась. Была надежда, что после второго чемпионства поменяют манеру игры, к которой все уже приспособились. Нужно что-то менять, но пока идей не видно.

Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него, и сам как тренер не развивается. Был первый хороший сезон, а затем стагнация. Мне кажется, он должен и может больше давать. Не знаю, с чем связано, что они так остановились и играют в футбол условной «Уфы» – бей вперeд, игра придeт. Это не для «Зенита», – сказал Широков на ютуб-канале Василия Конова.