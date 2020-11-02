«Давно не виделись». Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

39-летний форвард опубликовал у себя в твиттере фото в футболке национальной команды.

«Давно не виделись», – подписал фотографию Ибра.

Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016.

Златан забил восемь голов и сделал два ассиста в семи матчах текущего сезона.

В октябре ему исполнилось 39 лет.

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

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