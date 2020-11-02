«Давно не виделись». Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.
39-летний форвард опубликовал у себя в твиттере фото в футболке национальной команды.
«Давно не виделись», – подписал фотографию Ибра.
- Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016.
- Златан забил восемь голов и сделал два ассиста в семи матчах текущего сезона.
- В октябре ему исполнилось 39 лет.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Ибрагимович – о голе ударом через себя: «Зачем бежать, если можно летать?»
Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича