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    «Давно не виделись». Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

    39-летний форвард опубликовал у себя в твиттере фото в футболке национальной команды.

    «Давно не виделись», – подписал фотографию Ибра.

    • Ибрагимович ушел из сборной после Евро-2016.
    • Златан забил восемь голов и сделал два ассиста в семи матчах текущего сезона.
    • В октябре ему исполнилось 39 лет.

    Ибрагимович – о голе ударом через себя: «Зачем бежать, если можно летать?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича

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