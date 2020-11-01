Селюк: «На радость Гончаренко, Гогуа с ЦСКА не сыграет»

Агент защитника «Ротора» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что его футболист не сыграет в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА. Футболист принадлежит москвичам.

«Гогуа из-за повреждения, которое получил в матче с «Локомотивом», не сможет сыграть с ЦСКА. К его большому сожалению и на радость Виктора Гончаренко», – сказал Селюк Sport24.