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    Селюк: «На радость Гончаренко, Гогуа с ЦСКА не сыграет»

    Агент защитника «Ротора» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что его футболист не сыграет в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА. Футболист принадлежит москвичам.

    «Гогуа из-за повреждения, которое получил в матче с «Локомотивом», не сможет сыграть с ЦСКА. К его большому сожалению и на радость Виктора Гончаренко», – сказал Селюк Sport24.

    • Матч в Волгограде начнется в 16:30 по Москве.
    • Гогуа провел в сезоне РПЛ девять матчей.
    • ЦСКА в случае победы в Волгограде возглавит таблицу РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2362

      Masteralex 56 минут назад

      Жаль что это бревно не сыграет, с ним Ротор бы точно не забил ничего, а так есть шанс

      0
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      Рейтинг: +3598

      Cleaner 1 час назад

      ЦСКА без разницы, кто будет играть за Ротор! Свои пять голов Кони забьют и увезут из Волгограда свои честно выигранные три очка.

      0
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      Рейтинг: +551

      Dr.Metal 1 час назад

      Ганчаренко скорее всего уже и забыл, кто это )))а Селюк все жжет

      0
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      Рейтинг: +6256

      Hektor 84 1 час назад

      Сказочный долбоящер

      1
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      Рейтинг: +8688

      JTherry 1 час назад

      в Роторе и без Гогуа есть кому сыграть... вперед, волгоградцы!!! удачи!

      0
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      Рейтинг: +2311

      Genz 2 часа назад

      У селюка свой мирок.
      Он живёт отдельно от остального мира
      Только он Гогуа и марихуана

      3
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      Рейтинг: +13847

      vladimir-7 2 часа назад

      Селюк, ты скоро получишь своего Гогуа обратно, так что ищи ему место,
      куда его пристроить.

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      Рейтинг: +1418

      Niko 2 часа назад

      Клоун)) но бьется за своих игроков.
      Хотя в реале гончаренко даже не вспоминает о этом не суразном долговязом

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