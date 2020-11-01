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Селюк: «На радость Гончаренко, Гогуа с ЦСКА не сыграет»

1 ноября 2020, 12:27
8

Агент защитника «Ротора» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что его футболист не сыграет в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА. Футболист принадлежит москвичам.

«Гогуа из-за повреждения, которое получил в матче с «Локомотивом», не сможет сыграть с ЦСКА. К его большому сожалению и на радость Виктора Гончаренко», – сказал Селюк Sport24.

  • Матч в Волгограде начнется в 16:30 по Москве.
  • Гогуа провел в сезоне РПЛ девять матчей.
  • ЦСКА в случае победы в Волгограде возглавит таблицу РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Ротор ЦСКА Гогуа Седрик Гончаренко Виктор Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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Niko
1604223248
Клоун)) но бьется за своих игроков. Хотя в реале гончаренко даже не вспоминает о этом не суразном долговязом
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vladimir-7
1604223760
Селюк, ты скоро получишь своего Гогуа обратно, так что ищи ему место, куда его пристроить.
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JTherry
1604225068
в Роторе и без Гогуа есть кому сыграть... вперед, волгоградцы!!! удачи!
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Hektor 84
1604225793
Сказочный долбоящер
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Dr.Metal
1604227125
Ганчаренко скорее всего уже и забыл, кто это )))а Селюк все жжет
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Masteralex
1604228043
Жаль что это бревно не сыграет, с ним Ротор бы точно не забил ничего, а так есть шанс
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petlyra
1604235691
А больше всех рад сам Гогуа
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Arrow10
1604235890
он из него уже, что , сделал не только проф защитника , но и месси и роналду в одном флаконе. Поражаюсь этому балаболу Селюку , сколько он уже бездарей в ЦСКА пихал и другие клубы , но нет же у него самые лучшие игроки. Кто-нибудь отберите уже у него лицензию агента и запретите лезть в футбол.
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