Селюк: «На радость Гончаренко, Гогуа с ЦСКА не сыграет»

Агент защитника «Ротора» Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что его футболист не сыграет в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА. Футболист принадлежит москвичам.
«Гогуа из-за повреждения, которое получил в матче с «Локомотивом», не сможет сыграть с ЦСКА. К его большому сожалению и на радость Виктора Гончаренко», – сказал Селюк Sport24.
- Матч в Волгограде начнется в 16:30 по Москве.
- Гогуа провел в сезоне РПЛ девять матчей.
- ЦСКА в случае победы в Волгограде возглавит таблицу РПЛ.
Источник: Sport24