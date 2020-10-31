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  • РПЛ. «Локомотив» потерпел поражение от «Сочи» и довел безвыигрышную серию до четырех матчей

РПЛ. «Локомотив» потерпел поражение от «Сочи» и довел безвыигрышную серию до четырех матчей

31 октября 2020, 20:56
54

«Локомотив» уступил в третьем матче подряд. Единственный мяч москвичей в Сочи забил вышедший на замену Антон Миранчук.

На следующей неделе «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов против «Атлетико». В таблице РПЛ москвичи опустились на шестую строчку.

Третий матч подряд «Локомотив» проиграл со счетом 1:2.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Заболотный, 14; 2:0 – Бурмистров, 40; 2:1 – Миранчук, 65.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана, Миладинович, Бурмистров (Заика, 71), Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо (Новосельцев, 89).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурило, Жемалетдинов (Иосифов, 84), Рыбчинский (Лисакович, 64), Куликов, Смолов (Зе Луиш, 75), Эдер, Камано (Миранчук, 64).

Предупреждения: Мевля, 55; Миладинович, 70; Джанаев, 73; Терехов, 78 – Эдер, 16; Рыбус, 27; Куликов, 73; Мурило, 73.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив
Комментарии (54)
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zra78
1604167071
Жаль.. хотел разгром. Может быстрей бы поняли....
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GoLenaStop
1604167087
Жаль, Локо! С этой ГП-отрыжкой надо было играть ничью... Спасибо и на этом.... С ув.
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sobaka120982
1604167092
Терехов лучший!!!!! Сколько прошёл с клубом!!!! Сочинцев а тоесть меня с победой!!!!!! Локо не унывать- Атлетико в переди
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tushkanlz
1604167280
"Сочи" - с победой! Дома непобедимы!
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portero
1604167772
Сочи с победой!!! Сочи отжигают и без Набоа.
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Jhon1989
1604168522
Давай Кикнадзе жги!!! Говорят ты после Баварии с результатом почти банкет закатил. Сегодня тоже смело медведя с цыганами вызывай!
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Dr.Metal
1604168822
сегодня сказал жене, что Ростов выиграет у Спартака, а Сочи у Локо, она посмеялась, а увидев результаты: "твои слова да Богу в уши". Хороший экспресс бы зашел )))
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Бриг
1604171854
Сочи повыше краснодара и локомотива будет . Однако.
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Владислав Vlad
1604174301
Иногда удивляюсь - Господа, почему вы решили, что команды участвовавшие в ЕК устали, отдали все силы и т.п.??? Вы когда-нибудь грузили вагоны? Каждый день кроме сб и вс.?? Во-первых клубы отдыхают минимум 3 дня, во вторых в матчах теперь есть 5 (!) замен - полкоманды. Плюс медики не из вашей поликлиники, которые кроме арбидола больше ничего не выписывают. Восстановление идёт полным ходом. И ещё плюсов очень много. Так почему же они устали? А потому, что так сказали комментаторы на "срач ТВ". Лет 10-15 так же говорили - ребята устают и т.п. А теперь те, кто играл 10-15 лет назад говорят - "Мы же играли по 3 матча в неделю и ничего, а эти не могут." Устали играть по 3 матча в неделю - идите пару недель вагоны по-разгружайте.))
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xaker92
1604183694
Верните Палыча пожалуйста, при нем такой фигни не было....
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