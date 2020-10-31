РПЛ. «Локомотив» потерпел поражение от «Сочи» и довел безвыигрышную серию до четырех матчей

«Локомотив» уступил в третьем матче подряд. Единственный мяч москвичей в Сочи забил вышедший на замену Антон Миранчук.

На следующей неделе «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов против «Атлетико». В таблице РПЛ москвичи опустились на шестую строчку.

Третий матч подряд «Локомотив» проиграл со счетом 1:2.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Заболотный, 14; 2:0 – Бурмистров, 40; 2:1 – Миранчук, 65.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана, Миладинович, Бурмистров (Заика, 71), Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо (Новосельцев, 89).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурило, Жемалетдинов (Иосифов, 84), Рыбчинский (Лисакович, 64), Куликов, Смолов (Зе Луиш, 75), Эдер, Камано (Миранчук, 64).

Предупреждения: Мевля, 55; Миладинович, 70; Джанаев, 73; Терехов, 78 – Эдер, 16; Рыбус, 27; Куликов, 73; Мурило, 73.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ