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    РПЛ. «Локомотив» потерпел поражение от «Сочи» и довел безвыигрышную серию до четырех матчей

    «Локомотив» уступил в третьем матче подряд. Единственный мяч москвичей в Сочи забил вышедший на замену Антон Миранчук.

    На следующей неделе «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов против «Атлетико». В таблице РПЛ москвичи опустились на шестую строчку.

    Третий матч подряд «Локомотив» проиграл со счетом 1:2.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Сочи – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Заболотный, 14; 2:0 – Бурмистров, 40; 2:1 – Миранчук, 65.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана, Миладинович, Бурмистров (Заика, 71), Юсупов, Пруцев, Заболотный, Жоаозиньо (Новосельцев, 89).

    «Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурило, Жемалетдинов (Иосифов, 84), Рыбчинский (Лисакович, 64), Куликов, Смолов (Зе Луиш, 75), Эдер, Камано (Миранчук, 64).

    Предупреждения: Мевля, 55; Миладинович, 70; Джанаев, 73; Терехов, 78 – Эдер, 16; Рыбус, 27; Куликов, 73; Мурило, 73.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии32
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      Рейтинг: +6112

      GoLenaStop 3 минуты назад

      А, sobaka120982, а матч смотрели или только результат?
      Хню несёте.
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +2084

      sobaka120982 > GoLenaStop 1 минуту назад

      Я вообще не комментировал игру)))) чего курила то)))))?

      0
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      Рейтинг: +1680

      Иван Петров 1986 4 минуты назад

      Что - то совсем у Локо плохи дела.

      0
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      Рейтинг: +1070

      Jhon1989 4 минуты назад

      Давай Кикнадзе жги!!! Говорят ты после Баварии с результатом почти банкет закатил. Сегодня тоже смело медведя с цыганами вызывай!

      0
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      Рейтинг: +4589

      KPCCSPB 7 минут назад

      Локо и Краснодар все силы в ЛЧ оставили. Ахмат вообще давил и моментов имел море. Локо без Баринова плывёт сильно в середине.

      1
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      Рейтинг: +18862

      Боцман59rus 14 минут назад

      Ну Мусаев и Семак точно до Н.года на выход, если ещё и дрезинщика уволят, вот это будет картина маслом - Хет трик

      0
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      Рейтинг: +9956

      alarm 14 минут назад

      всей стране настолько стыдно за позорный спартак, что даже проигрыш локо не хотят обсуждать)

      3
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      Рейтинг: +8621

      Persona_non_Grata 14 минут назад

      Кто то сегодня писал , после поражения Спартака , что рулить будут Локо и ЦСКА ... Локо уже практически рулит )))

      0
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      Рейтинг: +1300

      фанат джигурды 17 минут назад

      Камано и Эдер в очередной раз показали свою полную бесполезность. Не знаю, что на них нашло в матче с Зальцбургом, но, походу, палка стрельнула.

      Заболотного в сборную- порвём всех!!!

      Кстати, не совсем понял слова комментатора про 11 матчей подряд без поражений у Сочи. Вроде же недавно они проиграли, или тому клубу- не считается?

      0
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      Рейтинг: +42803

      portero 17 минут назад

      Сочи с победой!!!
      Сочи отжигают и без Набоа.

      2
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      Рейтинг: +2084

      sobaka120982 > portero 11 минут назад

      Спасибо

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      Рейтинг: +8893

      paracetamol 17 минут назад

      Некер было Семина менять!

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