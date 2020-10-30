Каземиро создал собственную команду по CS:GO

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро создал собственную киберспортивную организацию. На текущий момент она представлена только командой по CS:GO – она называется Case Esports.
Она полностью состоит из бразильских киберспортсменов. Команда будет базироваться в Испании.
- Первым турниром Case Esports станет DreamHack Open December.
- Ранее свою киберспортивную организацию создал Серхио Агуэро.
- Каземиро в сезоне Примеры провел шесть матчей.
Hoy ya somos más grandes, hoy nace @CaseEsports mi propio equipo de CSGO formado por @yanyepz, @dztfps, @delbonifps, @land1ncs y @n1ssimV. #WelcomeCaseEsports pic.twitter.com/JgMFNGGzD7— Casemiro (@Casemiro) October 29, 2020