Каземиро создал собственную команду по CS:GO

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро создал собственную киберспортивную организацию. На текущий момент она представлена только командой по CS:GO – она называется Case Esports.
Она полностью состоит из бразильских киберспортсменов. Команда будет базироваться в Испании.
- Первым турниром Case Esports станет DreamHack Open December.
- Ранее свою киберспортивную организацию создал Серхио Агуэро.
- Каземиро в сезоне Примеры провел шесть матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Каземиро