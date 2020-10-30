Каземиро создал собственную команду по CS:GO

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро создал собственную киберспортивную организацию. На текущий момент она представлена только командой по CS:GO – она называется Case Esports.

Она полностью состоит из бразильских киберспортсменов. Команда будет базироваться в Испании.

Первым турниром Case Esports станет DreamHack Open December.

Ранее свою киберспортивную организацию создал Серхио Агуэро .

. Каземиро в сезоне Примеры провел шесть матчей.