Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Каземиро создал собственную команду по CS:GO

    Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро создал собственную киберспортивную организацию. На текущий момент она представлена только командой по CS:GO – она называется Case Esports.

    Она полностью состоит из бразильских киберспортсменов. Команда будет базироваться в Испании.

    • Первым турниром Case Esports станет DreamHack Open December.
    • Ранее свою киберспортивную организацию создал Серхио Агуэро.
    • Каземиро в сезоне Примеры провел шесть матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Каземиро

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2020 23:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80206
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru