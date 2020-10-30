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    «Коммент.Шоу» извинилось за шутку про Тедеско и отрезанную голову

    Участники ютуб-передачи «Коммент.Шоу» официально извинились за шутку про главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Просьбу об этом выражал клуб.

    «Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», – написано в официальном аккаунте шоу.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Тедеско работает в клубе год.
    • В указанном выпуске передачи участвовал Вадим Евсеев.

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    Источник: инстаграм «Коммент.Шоу»

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    30.10.2020 22:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +380

      kliker 1 час назад

      А если бы среди них был мусульманин, всех бы в террористы нафиг записали. И были бы правы.

      3
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      Рейтинг: +8658

      JTherry 1 час назад

      спохватились... хватило ума и совести принести извинения... бараны тупые, шоу...!

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