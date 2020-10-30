«Коммент.Шоу» извинилось за шутку про Тедеско и отрезанную голову

Участники ютуб-передачи «Коммент.Шоу» официально извинились за шутку про главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Просьбу об этом выражал клуб.

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», – написано в официальном аккаунте шоу.