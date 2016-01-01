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    «Спартак» оскорбился шуткой комментатора Казанского в адрес Тедеско. Журналист сказал, что тренер после отсечения головы будет бегать еще пять минут

    Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал шутку в адрес Доменико Тедеско в ютуб-передаче «Коммент.Шоу». В ней комментатор Денис Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещe пять минут и выпустит Зелимхана Бакаева».

    «Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», – сказал Фетисов Василию Конову.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Тедеско работает в клубе год.
    • Василий Уткин в интервью Дмитрию Гордону назвал Дениса Казанского лучшим комментатором на русском языке на текущий момент.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии26
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      Рейтинг: +6229

      Hektor 84 8 минут назад

      Кто этих придурков еще и комментаторами кличет? У этого Казанского еще и рожа вечно идиотская и голос мерзкий.

      0
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      Рейтинг: +301

      Drapik 15 минут назад

      пофиг, я это гуано не смотрю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4914

      nik55 18 минут назад

      Казанский----если тебе оторвать яйца ты сколько будешь говорить ?

      3
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      Рейтинг: +15387

      silver29 26 минут назад

      Если казанскому отрезать язык он еще пять минут опой будет комментировать ((((

      9
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      Рейтинг: +4415

      NewLife 29 минут назад

      Казанский мудак, как и большинство на канделака тв.

      7
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      Рейтинг: +8584

      Persona_non_Grata 43 минуты назад

      У дураков и шутки дурацкие (((

      7
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      Рейтинг: -123

      Спартач80 1 час назад

      Газпромовский юмор,тупой и безобразный,как и его соски,типа казанского,алармки,кпсски,пуделишки и пи*ерской грязишки...

      3
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      Рейтинг: +2086

      Nerlinger 1 час назад

      Этот и дольше пропрыгает ... Надо ему слабительное дать, пусть прыгает в другом месте

      1
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      Рейтинг: +2590

      Fancyfall 1 час назад

      какая разница кто и что сказал, особенно, если шутить не умеют на камеру?..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4856

      порт 1 час назад

      Как же любят мазутные письма писать.

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