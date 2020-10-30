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  • «Спартак» оскорбился шуткой комментатора Казанского в адрес Тедеско. Журналист сказал, что тренер после отсечения головы будет бегать еще пять минут

«Спартак» оскорбился шуткой комментатора Казанского в адрес Тедеско. Журналист сказал, что тренер после отсечения головы будет бегать еще пять минут

30 октября 2020, 19:19
27

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал шутку в адрес Доменико Тедеско в ютуб-передаче «Коммент.Шоу». В ней комментатор Денис Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещe пять минут и выпустит Зелимхана Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», – сказал Фетисов Василию Конову.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Тедеско работает в клубе год.
  • Василий Уткин в интервью Дмитрию Гордону назвал Дениса Казанского лучшим комментатором на русском языке на текущий момент.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (27)
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Синитсосит
1604075488
не зашла шутейка))))
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серега кашин
1604076261
подсоснику газпромовскому все равно все сойдет с рук
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vka1970
1604076559
Миллеровскому холую всё равно ни чего не будет.Каков президент таковы и журналисты на подхвате.
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JTherry
1604077782
шутка у Казанского, как у аларма на Бомбардире... шутить надо уметь прилично и тонко, никого не оскорбляя публично
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hunta
1604079430
Обиделись, да.... Такие вбросы надо игнорировать. И это была не шутка, это хамство.
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Nerlinger
1604081428
Этот и дольше пропрыгает ... Надо ему слабительное дать, пусть прыгает в другом месте
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NewLife
1604083604
Казанский мудак, как и большинство на канделака тв.
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nik55
1604084222
Казанский----если тебе оторвать яйца ты сколько будешь говорить ?
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Hektor 84
1604084875
Кто этих придурков еще и комментаторами кличет? У этого Казанского еще и рожа вечно идиотская и голос мерзкий.
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BRO_football
1604094642
Ох и глядите какие мы обидчивые! Проще надо быть! Уметь посмеяться над собой! Вот за такое поведение Спартак и ненавидят многие болельщики. Воистину, свинское поведение
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