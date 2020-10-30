«Спартак» оскорбился шуткой комментатора Казанского в адрес Тедеско. Журналист сказал, что тренер после отсечения головы будет бегать еще пять минут

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал шутку в адрес Доменико Тедеско в ютуб-передаче «Коммент.Шоу». В ней комментатор Денис Казанский сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещe пять минут и выпустит Зелимхана Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», – сказал Фетисов Василию Конову.