Главные новости дня. «Спартак» попросит «Коммент.Шоу» извиниться за шутку про Тедеско, бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей

Роналду восстановился после заражения коронавирусом.

Sport24: стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации.

Денисов хотел устроиться на работу в «Зенит». Клуб отказал.

Ткаченко – о Кокорине: «Никакой конкуренции за него не было. Со «Спартаком» боролся только «Сочи».

В следующем сезоне бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей.

Рэшфорд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Тедеско: «Конкретного предложения от «Спартака» о продлении контракта не было».

Рассказов: «Не исключаю, что двери в «Спартак» для меня закрыты, но я готов бороться с Мозесом за место в составе».

Гол Киммиха «Локомотиву» – лучший во втором туре группового этапа ЛЧ.

«Спартак» оскорбился шуткой комментатора Казанского в адрес Тедеско. Журналист сказал, что тренер после отсечения головы будет бегать еще пять минут.