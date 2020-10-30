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  • Главные новости дня. «Спартак» попросит «Коммент.Шоу» извиниться за шутку про Тедеско, бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей

Главные новости дня. «Спартак» попросит «Коммент.Шоу» извиниться за шутку про Тедеско, бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей

30 октября 2020, 22:31
6

Роналду восстановился после заражения коронавирусом.

Sport24: стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации.

Денисов хотел устроиться на работу в «Зенит». Клуб отказал.

Ткаченко – о Кокорине: «Никакой конкуренции за него не было. Со «Спартаком» боролся только «Сочи».

В следующем сезоне бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей.

Рэшфорд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Тедеско: «Конкретного предложения от «Спартака» о продлении контракта не было».

Рассказов: «Не исключаю, что двери в «Спартак» для меня закрыты, но я готов бороться с Мозесом за место в составе».

Гол Киммиха «Локомотиву» – лучший во втором туре группового этапа ЛЧ.

«Спартак» оскорбился шуткой комментатора Казанского в адрес Тедеско. Журналист сказал, что тренер после отсечения головы будет бегать еще пять минут.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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alp
1604088293
мне надо только 25, на этот момент... остается только поразится, какие разные у всех потребности...
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inzek
1604101834
опять стюарды «Боруссии» виноваты...
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RJM555
1604124500
Все правильно у нас шутить не умеют - это обычно оскарбления и вообще щутят с друзьями и то не со всеми
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Джавел.
1604125076
Скоро за "поход" в клозет потребуют извинений.
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