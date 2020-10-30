Главные новости дня. «Спартак» попросит «Коммент.Шоу» извиниться за шутку про Тедеско, бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2020 22:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6882

      alp 1 час назад

      мне надо только 25, на этот момент... остается только поразится, какие разные у всех потребности...

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      Рейтинг: +2565

      ziborock 2 часа назад

      Агде алармы, бораты, литейные?! Сдулись, как и зинка?!)))

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      Рейтинг: +6882

      alp > ziborock 1 час назад

      у всех друзья, семьи, дети... есть с кем вечер пятницы провести.. не с тобой же, задротом коючкохвостым, коротать приятные минуты отдыха :-)

      -1
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      Рейтинг: +380

      kliker > alp 53 минуты назад

      Понял.. Вечером в пятницу Бомбардир открыт к комментам.

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      Рейтинг: +2565

      ziborock > alp 46 минут назад

      Вот только что то вы о семье и детях в другие дни не вспоминаете! Но раз друзья ждут, то да, то понятно!))))

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