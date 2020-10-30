Ткаченко – о Кокорине: «Никакой конкуренции за него не было. Со «Спартаком» боролся только «Сочи»

Агент Герман Ткаченко рассказал о трансфере Александра Кокорина в «Спартак».

«Спартак» — единственный клуб, который был готов его взять и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще.

Давайте проанализируем. «Динамо» сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локо», когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.

Политическая, нефутбольная история по Кокорину была только в «Зените». В команду был четко спущен тезис: этого игрока с таким уголовным прошлым быть не должно. Несмотря на положительное отношение к Саше к тому моменту со стороны тренера и игроков, а также руководства клуба.

Но был один клуб, который боролся за Кокорина, — это «Сочи». Президент клуба — представитель очень влиятельной семьи в России, в частности, в РЖД. Конечно, он мог просить «Локомотив» не брать Кокорина, но это не давление, а борьба за футболиста.

Каждый использует те преимущества, которые имеет. Поэтому скажу: если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, в нашей стране она бы не миновала и «Спартак», – сказал Ткаченко в интервью «Спорт-Экспрессу».