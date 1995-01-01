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    Ткаченко – о Кокорине: «Никакой конкуренции за него не было. Со «Спартаком» боролся только «Сочи»

    Агент Герман Ткаченко рассказал о трансфере Александра Кокорина в «Спартак».

    «Спартак» — единственный клуб, который был готов его взять и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще.

    Давайте проанализируем. «Динамо» сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локо», когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.

    Политическая, нефутбольная история по Кокорину была только в «Зените». В команду был четко спущен тезис: этого игрока с таким уголовным прошлым быть не должно. Несмотря на положительное отношение к Саше к тому моменту со стороны тренера и игроков, а также руководства клуба.

    Но был один клуб, который боролся за Кокорина, — это «Сочи». Президент клуба — представитель очень влиятельной семьи в России, в частности, в РЖД. Конечно, он мог просить «Локомотив» не брать Кокорина, но это не давление, а борьба за футболиста.

    Каждый использует те преимущества, которые имеет. Поэтому скажу: если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, в нашей стране она бы не миновала и «Спартак», – сказал Ткаченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • Кокорин перешел в «Спартак» в августе в статусе свободного агента.
    • 17 октября он забил первый гол за красно-белых – с пенальти в ворота «Химок» (3:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: -373

      alarm_иг 2 часа назад

      Ладно там Кокорин. А вот в Питере среди кавказцев целая война за захват очка КЕПЕЙСОСНИКА. Уж,говорят, очень его попка на х.уй хороша. Гыгы

      4
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      Рейтинг: +4527

      KPCCSPB > alarm_иг 2 часа назад

      В рабстве у таджиков труп твоей матери, они его имеют на досуге автоматом, стресс снимают, пока твой рот абдула натягивает, ты же из его гарема питарасов, тебя достаточно удовлетворяет твой чёрный епарь? Ты пиши, если что, я тебя продам в другой гарем, будешь шить макасины, и получать по 5 бананов на клык

      2
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      Рейтинг: +50

      вальтер 79 2 часа назад

      хороший игрок который хотел играть в зените зенит пошел а на принцип и теперь сам локти кусает с одним дзюбой в обойме

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4386

      NewLife 2 часа назад

      По тому как Кокорин играет в Спартаке, этот протеже Газизова должен сидеть на скамье, изредка выходя на замену уставшим или травмированным.

      1
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      Рейтинг: +9781

      alarm 3 часа назад

      развели рылов самым позорным образом, ахах!

      2
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      Рейтинг: +1780

      Бриг 3 часа назад

      Противоречиво. В Зенит, значит "четко спущен тезис", а потом "если бы была политическая установка..." Так откуда тезис спускали и спускали ли?

      1
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      Рейтинг: +8627

      JTherry > Бриг 25 минут назад

      чего-то с "тезисом" навел тень на плетень Ткаченко...

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