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  • Ткаченко – о Кокорине: «Никакой конкуренции за него не было. Со «Спартаком» боролся только «Сочи»

Ткаченко – о Кокорине: «Никакой конкуренции за него не было. Со «Спартаком» боролся только «Сочи»

30 октября 2020, 12:32
6

Агент Герман Ткаченко рассказал о трансфере Александра Кокорина в «Спартак».

«Спартак» — единственный клуб, который был готов его взять и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще.

Давайте проанализируем. «Динамо» сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локо», когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.

Политическая, нефутбольная история по Кокорину была только в «Зените». В команду был четко спущен тезис: этого игрока с таким уголовным прошлым быть не должно. Несмотря на положительное отношение к Саше к тому моменту со стороны тренера и игроков, а также руководства клуба.

Но был один клуб, который боролся за Кокорина, — это «Сочи». Президент клуба — представитель очень влиятельной семьи в России, в частности, в РЖД. Конечно, он мог просить «Локомотив» не брать Кокорина, но это не давление, а борьба за футболиста.

Каждый использует те преимущества, которые имеет. Поэтому скажу: если бы была настоящая политическая установка по Кокорину, в нашей стране она бы не миновала и «Спартак», – сказал Ткаченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Кокорин перешел в «Спартак» в августе в статусе свободного агента.
  • 17 октября он забил первый гол за красно-белых – с пенальти в ворота «Химок» (3:2).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Бриг
1604050686
Противоречиво. В Зенит, значит "четко спущен тезис", а потом "если бы была политическая установка..." Так откуда тезис спускали и спускали ли?
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NewLife
1604052439
По тому как Кокорин играет в Спартаке, этот протеже Газизова должен сидеть на скамье, изредка выходя на замену уставшим или травмированным.
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вальтер 79
1604052703
хороший игрок который хотел играть в зените зенит пошел а на принцип и теперь сам локти кусает с одним дзюбой в обойме
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