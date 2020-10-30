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    Sport24: стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации

    Стало известно, как болельщикам «Зенита» удалось попасть на гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

    По информации Sport24, на стадион фанатов «Зенита» провели стюарды «Боруссии». Они не проверили аккредитации, приняв болельщиков за журналистов. Фанаты показали только паспорта и справку о том, что не заражены коронавирусом.

    Теперь «Боруссия» может получить штрафные санкции от УЕФА за допуск на стадион неаккредитованных людей.

    • Ранее «Боруссия» собиралась подать жалобу на «Зенит». Дортмундцы полагали, что клуб из России изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.
    • Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +497

      yurdin 22 минуты назад

      Совсем обезумели от "русской угрозы".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      gоsset 1 час назад

      Пpoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +407

      Урия Гип 2 1 час назад

      Типично свинское поведение.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15369

      silver29 2 часа назад

      Вот твари бомжи, куда не не прикоснутся обязательно кого-то на штраф подставят (((((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      Dguffin 3 часа назад

      т.е. они сами же обосрались, но хотели чтоб виноват был российский клуб? Боже, что же мне это напоминает...

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