Sport24: стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации

Стало известно, как болельщикам «Зенита» удалось попасть на гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).
По информации Sport24, на стадион фанатов «Зенита» провели стюарды «Боруссии». Они не проверили аккредитации, приняв болельщиков за журналистов. Фанаты показали только паспорта и справку о том, что не заражены коронавирусом.
Теперь «Боруссия» может получить штрафные санкции от УЕФА за допуск на стадион неаккредитованных людей.
- Ранее «Боруссия» собиралась подать жалобу на «Зенит». Дортмундцы полагали, что клуб из России изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.
- Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
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Источник: Sport24