Sport24: стюарды «Боруссии» провели фанатов «Зенита» на стадион, не проверив аккредитации

Стало известно, как болельщикам «Зенита» удалось попасть на гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

По информации Sport24, на стадион фанатов «Зенита» провели стюарды «Боруссии». Они не проверили аккредитации, приняв болельщиков за журналистов. Фанаты показали только паспорта и справку о том, что не заражены коронавирусом.

Теперь «Боруссия» может получить штрафные санкции от УЕФА за допуск на стадион неаккредитованных людей.

Ранее «Боруссия» собиралась подать жалобу на «Зенит». Дортмундцы полагали, что клуб из России изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.

Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.