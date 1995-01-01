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    «Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит». В клубе подозревают, что на матче ЛЧ были петербургские болельщики

    Дортмундская «Боруссия» намерена пожаловаться в УЕФА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0).

    Немецкий клуб потребует расследования в связи с возможным посещением игры группой болельщиков петербургской команды.

    В «Боруссии» подозревают, что «Зенит» изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.

    Поводом для разбирательства стали фотографии попавших на «Сигнал Идуна Парк» фанатов в социальных сетях.

    Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WAZ

    Westdeutsche Allgemeine Zeitung - самая крупная региональная газета Германии. Основана журналистом Эрихом Бростом 3 апреля 1948 года. Штаб-квартира в Эссене. Издается медиахолдингом «Функе-медиенгруппе». Тираж составляет почти 400 тысяч экземпляров.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1803

      Александ1982 10 минут назад

      а как они думали, они же не знают сколько царьков в газпроме и всем надо)))

      0
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      Рейтинг: +9772

      alarm 13 минут назад

      боярский так однажды пролез на петровский, когда игра без зрителей была))

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