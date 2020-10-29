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  • «Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит». В клубе подозревают, что на матче ЛЧ были петербургские болельщики

«Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит». В клубе подозревают, что на матче ЛЧ были петербургские болельщики

29 октября 2020, 22:19
18

Дортмундская «Боруссия» намерена пожаловаться в УЕФА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0).

Немецкий клуб потребует расследования в связи с возможным посещением игры группой болельщиков петербургской команды.

В «Боруссии» подозревают, что «Зенит» изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.

Поводом для разбирательства стали фотографии попавших на «Сигнал Идуна Парк» фанатов в социальных сетях.

Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Источник: WAZ

Westdeutsche Allgemeine Zeitung - самая крупная региональная газета Германии. Основана журналистом Эрихом Бростом 3 апреля 1948 года. Штаб-квартира в Эссене. Издается медиахолдингом «Функе-медиенгруппе». Тираж составляет почти 400 тысяч экземпляров.

Лига чемпионов Боруссия Д Зенит
Комментарии (18)
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Александ1982
1604000013
а как они думали, они же не знают сколько царьков в газпроме и всем надо)))
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морозз
1604002140
Ну это не Федуна нагибать пустым стадионом, используя административный ресурс РФС! УЕФА... это не Миллер со своим газовым Судейским корпусом и кто там ещё, получающий зарплату в головном офисе Газпрома! УЕФА прикроет стадион в Питере на годик и Бомжи опять станут простыми бомжами без понтов!
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neveldomha
1604002485
Немцы они такие. Порядок во всем, прям до отвращения.
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Из Твери Леха
1604003981
Один из этих болельщиков за Боруссию играл. Кудрявый такой))
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Вальдемар IV
1604004428
не всяк бездомный болела их
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paracetamol
1604006030
Болельщики были, целых 11 человек, а игроков не было! Конечно Боруссии обидно, я их понимаю!
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PAREVG.
1604007139
Им стало обидно, что сами до этого не додумались.
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Каратель помойников
1604027177
По ходу бюргеры прочухали что зину можно не только иметь,но и доить
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Niko
1604031003
Как это жаловаться на Зенит? В рф за такой наезд, можно с десяток левых красных и печалей в следующих 5-7 матчах получить. А то и вообще, это разбирательство закончилось бы просто, были болельщики, хотя трибуны должны быть пустыми, дисквалифицировать стадион нафиг)))
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