«Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит». В клубе подозревают, что на матче ЛЧ были петербургские болельщики

Дортмундская «Боруссия» намерена пожаловаться в УЕФА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0).
Немецкий клуб потребует расследования в связи с возможным посещением игры группой болельщиков петербургской команды.
В «Боруссии» подозревают, что «Зенит» изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.
Поводом для разбирательства стали фотографии попавших на «Сигнал Идуна Парк» фанатов в социальных сетях.
Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
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