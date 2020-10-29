«Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит». В клубе подозревают, что на матче ЛЧ были петербургские болельщики

Дортмундская «Боруссия» намерена пожаловаться в УЕФА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0).

Немецкий клуб потребует расследования в связи с возможным посещением игры группой болельщиков петербургской команды.

В «Боруссии» подозревают, что «Зенит» изготовил аккредитации для ограниченного числа собственных фанатов, которые смогли пройти на стадион под видом прессы.

Поводом для разбирательства стали фотографии попавших на «Сигнал Идуна Парк» фанатов в социальных сетях.

Матч проходил при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.