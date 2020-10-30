Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Рассказов: «Не исключаю, что двери в «Спартак» для меня закрыты, но я готов бороться с Мозесом за место в составе»

    Правый защитник Николай Рассказов, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», порассуждал о своих перспективах в «Спартаке».

    – Ты думаешь, при Тедеско двери в «Спартак» для тебя по-прежнему открыты?

    – Сейчас в аренде Мозес, посмотрим, выкупят ли его в дальнейшем. Многое зависит от того, как я покажу себя в аренде. Все возможно. Да, я не исключаю варианта, что двери в «Спартак» для меня закрыты. Но допускаю и другой сценарий – что тренер вернет меня в команду.

    Нужно спросить об этом его после окончания первого круга. Арендное соглашение предусматривает возможность моего возвращения и после первой половины сезона. Либо уже после окончания чемпионата.

    – Конкурировать с Мозесом – реально?

    – Понятно, что Виктор – сильный футболист, и если «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов, его выкупят. Но матчей будет много, нужна ротация. Я готов бороться за место в составе, и при этой конкуренции я буду у него учиться.

    Таких футболистов в нашем чемпионате мало. Но пока еще непонятно, как сам Мозес будет играть. Пойдет – не пойдет... Хотя в том, что он игрок высокого уровня, никто не сомневается. Но я никогда не боялся конкуренции. Главное – чтобы она была честной.

    • В этом сезоне Рассказов провел за «Арсенал» три матча.
    • Контракт игрока со «Спартаком» истекает следующим летом.
    • Он воспитывался в системе московского клуба с 2010 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -776

      Синитсосит 3 минуты назад

      хотел новый контракт, бабло, вот тебе иди играй за тулу, потом в саранск уедешь, дофига таких было молодых и жадных до денег

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4911

      nik55 36 минут назад

      старайся и все будет ОК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      Иван Петров 1986 58 минут назад

      В Туле себя покажи как надо, а потом вякать будешь. Ты пока еще никто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3570

      Cleaner 1 час назад

      Спартак выйдет в Лигу Чемпионов??? ..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3570

      Cleaner 1 час назад

      Пойдет – не пойдет... У прфессионалов так не принято. Есть уровень и они его держат. Провалы начинаются только с возрастом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6229

      Hektor 84 1 час назад

      Матчей будет много. На сколько много? На 6 матчей группового этапа станет больше. Дальше наши команды обычно не проходят.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80206
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru