Рассказов: «Не исключаю, что двери в «Спартак» для меня закрыты, но я готов бороться с Мозесом за место в составе»

Правый защитник Николай Рассказов, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», порассуждал о своих перспективах в «Спартаке».

– Ты думаешь, при Тедеско двери в «Спартак» для тебя по-прежнему открыты?

– Сейчас в аренде Мозес, посмотрим, выкупят ли его в дальнейшем. Многое зависит от того, как я покажу себя в аренде. Все возможно. Да, я не исключаю варианта, что двери в «Спартак» для меня закрыты. Но допускаю и другой сценарий – что тренер вернет меня в команду.

Нужно спросить об этом его после окончания первого круга. Арендное соглашение предусматривает возможность моего возвращения и после первой половины сезона. Либо уже после окончания чемпионата.

– Конкурировать с Мозесом – реально?

– Понятно, что Виктор – сильный футболист, и если «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов, его выкупят. Но матчей будет много, нужна ротация. Я готов бороться за место в составе, и при этой конкуренции я буду у него учиться.

Таких футболистов в нашем чемпионате мало. Но пока еще непонятно, как сам Мозес будет играть. Пойдет – не пойдет... Хотя в том, что он игрок высокого уровня, никто не сомневается. Но я никогда не боялся конкуренции. Главное – чтобы она была честной.