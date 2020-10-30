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  • Рассказов: «Не исключаю, что двери в «Спартак» для меня закрыты, но я готов бороться с Мозесом за место в составе»

Рассказов: «Не исключаю, что двери в «Спартак» для меня закрыты, но я готов бороться с Мозесом за место в составе»

30 октября 2020, 17:45
13

Правый защитник Николай Рассказов, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», порассуждал о своих перспективах в «Спартаке».

– Ты думаешь, при Тедеско двери в «Спартак» для тебя по-прежнему открыты?

– Сейчас в аренде Мозес, посмотрим, выкупят ли его в дальнейшем. Многое зависит от того, как я покажу себя в аренде. Все возможно. Да, я не исключаю варианта, что двери в «Спартак» для меня закрыты. Но допускаю и другой сценарий – что тренер вернет меня в команду.

Нужно спросить об этом его после окончания первого круга. Арендное соглашение предусматривает возможность моего возвращения и после первой половины сезона. Либо уже после окончания чемпионата.

– Конкурировать с Мозесом – реально?

– Понятно, что Виктор – сильный футболист, и если «Спартак» выйдет в Лигу чемпионов, его выкупят. Но матчей будет много, нужна ротация. Я готов бороться за место в составе, и при этой конкуренции я буду у него учиться.

Таких футболистов в нашем чемпионате мало. Но пока еще непонятно, как сам Мозес будет играть. Пойдет – не пойдет... Хотя в том, что он игрок высокого уровня, никто не сомневается. Но я никогда не боялся конкуренции. Главное – чтобы она была честной.

  • В этом сезоне Рассказов провел за «Арсенал» три матча.
  • Контракт игрока со «Спартаком» истекает следующим летом.
  • Он воспитывался в системе московского клуба с 2010 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Мозес Виктор Рассказов Николай
Комментарии (13)
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Hektor 84
1604070751
Матчей будет много. На сколько много? На 6 матчей группового этапа станет больше. Дальше наши команды обычно не проходят.
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Иван Петров 1986
1604071230
В Туле себя покажи как надо, а потом вякать будешь. Ты пока еще никто.
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nik55
1604072542
старайся и все будет ОК
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Синитсосит
1604074506
хотел новый контракт, бабло, вот тебе иди играй за тулу, потом в саранск уедешь, дофига таких было молодых и жадных до денег
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alefreddy
1604075695
Пошутил конкурент
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партизан84
1604077252
ох Коля, Коля, играй и тренируйся, а не языком работай
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кто там
1604078874
Тот ещё отбитый наглухо паспортист которого и футболистом назвать сложно. Помнится как он чесал про интерес средней Команды Германии, что мол смысл туда идти, а сейчас на куй никому не нужный сидит) русская звезда с паспортом **** ждёт предложений от топ клубов Европы)
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BRAZILES
1604080725
истечет контракт----беги куда гледят глаза если несменится тренер
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aleks 265814
1604083784
Если будешь очень хорошо играть ,то Спартак заберет тебя назад
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inzek
1604100347
1.уйди от агента 2.начни прогрессировать 3.меньше болобольства
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