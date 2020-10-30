Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Тедеско: «Спартак» голодный. У ребят горят глаза, все хотят играть»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско охарактеризовал команду одним словом. На его взгляд, все футболисты настроены на игру.

    — Сегодня день тренера, и «Спартак» опубликовал видео, где игроки характеризуют вас одним словом. А каким словом вы можете описать команду?

    — Голодная. У ребят горят глаза, все хотят играть. Мы чувствуем это каждый раз, когда команда выходит на поле. Растет уверенность футболистов в своих силах.

    Ситуация напоминает «Формулу-1»: ты лидируешь, а все остальные стараются любыми способами тебя обогнать. Перед тобой постоянно возникают флаги всех цветов — красные, желтые, зеленые, синие. Но гонка все равно продолжается.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Завтра, 31 октября, команда примет «Ростов».
    • Тедеско работает в клубе год.

    Игроки «Спартака» поздравили Тедеско с днем тренера

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1244

      Бoрат 28 минут назад

      Ха , подумаешь " глаза горят " , у нас в Зените у всех жопы горят , во !!! Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4415

      NewLife 28 минут назад

      А теперь еще хотят встретить казанского и оттиздить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9847

      alarm 35 минут назад

      я тут. что случилось? хряки голодные?)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80206
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru