Тедеско: «Спартак» голодный. У ребят горят глаза, все хотят играть»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско охарактеризовал команду одним словом. На его взгляд, все футболисты настроены на игру.
— Сегодня день тренера, и «Спартак» опубликовал видео, где игроки характеризуют вас одним словом. А каким словом вы можете описать команду?
— Голодная. У ребят горят глаза, все хотят играть. Мы чувствуем это каждый раз, когда команда выходит на поле. Растет уверенность футболистов в своих силах.
Ситуация напоминает «Формулу-1»: ты лидируешь, а все остальные стараются любыми способами тебя обогнать. Перед тобой постоянно возникают флаги всех цветов — красные, желтые, зеленые, синие. Но гонка все равно продолжается.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Завтра, 31 октября, команда примет «Ростов».
- Тедеско работает в клубе год.
Игроки «Спартака» поздравили Тедеско с днем тренера
Источник: официальный сайт «Спартака»