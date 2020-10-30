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  • Тедеско: «Спартак» голодный. У ребят горят глаза, все хотят играть»

Тедеско: «Спартак» голодный. У ребят горят глаза, все хотят играть»

30 октября 2020, 21:16
4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско охарактеризовал команду одним словом. На его взгляд, все футболисты настроены на игру.

— Сегодня день тренера, и «Спартак» опубликовал видео, где игроки характеризуют вас одним словом. А каким словом вы можете описать команду?

— Голодная. У ребят горят глаза, все хотят играть. Мы чувствуем это каждый раз, когда команда выходит на поле. Растет уверенность футболистов в своих силах.

Ситуация напоминает «Формулу-1»: ты лидируешь, а все остальные стараются любыми способами тебя обогнать. Перед тобой постоянно возникают флаги всех цветов — красные, желтые, зеленые, синие. Но гонка все равно продолжается.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Завтра, 31 октября, команда примет «Ростов».
  • Тедеско работает в клубе год.

Игроки «Спартака» поздравили Тедеско с днем тренера

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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NewLife
1604083692
А теперь еще хотят встретить казанского и оттиздить.
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inzek
1604099799
недоедают бедолаги)))а на этом сайте умеют статьи называть)
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Plyash
1604121320
Спартак голоден до игры и побед, аналогия такая у Теда.А вы о чём,недалёкие...
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Красногорск_Фан
1604141364
Не болельщик Спартака. Но он прав. И это нравится. Спартак в этом сезоне не отрабатывает контракт, а играет с душой и и азартом. Тедеску в локомотив ))
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