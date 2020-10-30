Игроки «Спартака» поздравили Тедеско с днем тренера

молодцы
Сегодня, 30 октября, отмечается день тренера. Праздничное видео для Доменико Тедеско записали футболисты «Спартака».
«Кто для вас Доменико Тедеско? Попросили парней описать коуча одним словом», – написала пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Завтра, 31 октября, команда примет «Ростов».
- Тедеско работает в клубе год.
Кто для вас Доменико Тедеско?Попросили парней описать коуча одним словомС Днeм тренера, allenatore! pic.twitter.com/uQFtMnFcc9— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2020