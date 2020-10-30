Игроки «Спартака» поздравили Тедеско с днем тренера

Сегодня, 30 октября, отмечается день тренера. Праздничное видео для Доменико Тедеско записали футболисты «Спартака».

«Кто для вас Доменико Тедеско? Попросили парней описать коуча одним словом», – написала пресс-служба «Спартака».

«Спартак» лидирует в РПЛ.

Завтра, 31 октября, команда примет «Ростов».

Тедеско работает в клубе год.