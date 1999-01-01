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    Айртон – о борьбе за чемпионство: «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы»

    Защитник «Спартака» Айртон поделился мнением об игре команды в текущем сезоне РПЛ.

    – В чем причины лидерства?

    — Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это еще только промежуточное первое место, впереди много труда.

    — «Спартак» не играет в еврокубках. Упрощенный график сказывается положительно?

    — Меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим.

    Но, считаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди еще много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы, – сказал Айртон в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В следующем туре команда примет «Ростов».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6873

      alp 31 минуту назад

      в рпл - возможно.. в европе - делать нечего

      0
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      Рейтинг: +4645

      Томик 38 минут назад

      Судя по тому, как вокруг все воют хором и подключены экспертные комиссии с двойными стандартами - готовы.

      0
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      Рейтинг: +9784

      alarm 1 час назад

      хряки способны бороться только за кубок соли и матч премьер! и при помощи карманных судей, засчитывающих левейшие голы, иногда поднимаются в таблице чр, но ненадого)

      0
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      Рейтинг: +25407

      oyabun 1 час назад

      По игре, самоотдаче, конечно же Спартак заслуживает Чемпионства. Но по этим параметрам многие клубы заслуживают. Однако залог побед прежде всего сильный состав. А у нас разве что атака без вопросов, а в середине есть слабина в виде Бакаева (хоть я в него верю), Умярова, а в защите Маслова.

      3
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      Рейтинг: +376

      Бенедиктус > oyabun 50 минут назад

      Ты забыл что еще и скамейка слабая и короткая. Не дай Бог травмы или корона и будет очень тяжело бороться за высокие места.

      1
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      Рейтинг: +6

      gоsset 1 час назад

      Пpогнозы футбольныx матчей stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +4526

      KPCCSPB 1 час назад

      Конечно, судьи в курсе, поэтому и тащат к успеху

      -1
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      Рейтинг: -396

      alarm_иг > KPCCSPB 1 час назад

      Шлюхин сынок. Сосни х.уйца, твой ник, КЕПЕЙСОСКА, к этому делу очень распологает. Гыгы

      2
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      Рейтинг: +4526

      KPCCSPB > alarm_иг 1 час назад

      Мать твою покойную откопаю и обоссу, потом видос тебе скину, подрочишь на её труп

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