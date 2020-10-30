Айртон – о борьбе за чемпионство: «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы»

Защитник «Спартака» Айртон поделился мнением об игре команды в текущем сезоне РПЛ.
– В чем причины лидерства?
— Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это еще только промежуточное первое место, впереди много труда.
— «Спартак» не играет в еврокубках. Упрощенный график сказывается положительно?
— Меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим.
Но, считаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди еще много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы, – сказал Айртон в интервью «Спорт-Экспрессу».
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- В следующем туре команда примет «Ростов».
Источник: «Спорт-Экспресс»