Айртон – о борьбе за чемпионство: «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы»

Защитник «Спартака» Айртон поделился мнением об игре команды в текущем сезоне РПЛ.

– В чем причины лидерства?

— Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это еще только промежуточное первое место, впереди много труда.

— «Спартак» не играет в еврокубках. Упрощенный график сказывается положительно?

— Меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим.

Но, считаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди еще много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы, – сказал Айртон в интервью «Спорт-Экспрессу».