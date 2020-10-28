РФС применит санкции к Вилкову за работу на матче «Краснодар» – «Рубин»

Судью Михаила Вилкова ждет наказание за работу на матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». В действиях нижегородца заметили ошибку.
«Дело Вилкова» по итогам этого матча ещe закрыто. Переигровки там быть не может, но судья допустил серьeзную ошибку. Мы продолжаем внутреннее расследование, к нему также будут применены санкции», – сказал источник «Чемпионата» в РФС.
- Экспертно-судейская комиссия не нашла ошибок в работе Вилкова.
- На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
- В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».
Источник: «Чемпионат»