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    РФС применит санкции к Вилкову за работу на матче «Краснодар» – «Рубин»

    Судью Михаила Вилкова ждет наказание за работу на матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». В действиях нижегородца заметили ошибку.

    «Дело Вилкова» по итогам этого матча ещe закрыто. Переигровки там быть не может, но судья допустил серьeзную ошибку. Мы продолжаем внутреннее расследование, к нему также будут применены санкции», – сказал источник «Чемпионата» в РФС.

    • Экспертно-судейская комиссия не нашла ошибок в работе Вилкова.
    • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
    • В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3475

      Павелий 1 час назад

      Отличная санкция: назначить на матч Спартака! РФС и Газпром совсем обнаглели!

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