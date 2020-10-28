РФС применит санкции к Вилкову за работу на матче «Краснодар» – «Рубин»

Судью Михаила Вилкова ждет наказание за работу на матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». В действиях нижегородца заметили ошибку.

«Дело Вилкова» по итогам этого матча ещe закрыто. Переигровки там быть не может, но судья допустил серьeзную ошибку. Мы продолжаем внутреннее расследование, к нему также будут применены санкции», – сказал источник «Чемпионата» в РФС.