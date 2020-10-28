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    Бистрович: «Очень хорошо знаю, как «Динамо» З действует в атаке и в обороне. Тренерский штаб ЦСКА задавал мне вопросы»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Европы против хорватского «Динамо» заверил, что знает соперника. Ранее он выступал в Хорватии за «Славен Белупо».

    «Один раз играл против «Динамо», но каждый их матч в еврокубках я стараюсь смотреть. Там играют мои друзья, которых хорошо знаю по сборной. Я очень хорошо знаю, как они действуют и в атаке, и в обороне. Из тренерского штаба было несколько вопросов, думаю, что мы очень хорошо готовы к этому матчу.

    После жеребьевки я был очень доволен, потому что хотел сыграть с хорватским клубом. Нам очень приятно играть по два раза в неделю, мне нравится такой ритм. Мало тренируешься и много играешь, это же хорошо. Мне нравится такой интенсивный график. У нас много игроков, у нас очень хорошая конкуренция. Каждый игрок должен быть готовым на 100% играть каждую минуту», – цитирует хорвата «Р-Спорт».

    • Бистрович выступает в России с 2018 года.
    • Матч с «Динамо» состоится завтра, 29 октября.
    • ЦСКА идет в РПЛ вторым.

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    Источник: «Р-Спорт»

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