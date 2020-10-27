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    Олич: «Когда Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него»

    Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил, что Юрий Жирков не хотел переходить из московского клуба в «Челси».

    «Помню, когда Юрию Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него. А потом он сказал всем, что не хочет ехать в Англию. Таков менталитет игроков в России, поэтому меня совсем не удивляет, что Акинфеев, братья Березуцкие или Игнашевич всю карьеру играли в ЦСКА, никуда не ушли», – сказал Олич.

    • Жирков с 2016 года выступает за «Зенит».
    • Игрок брал Кубок УЕФА с ЦСКА.

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    Источник: 24sata

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    27.10.2020 17:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +976

      Psih86 27 октября, 23:37

      Здесь деньги те же получаешь, только пахать надо в 10 раз меньше вот и не хотелось...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1979

      SunRomeS 27 октября, 18:50

      Ну Олич))))) Игнашевич Воспитанник Торпедо, играл за Крылья советов и Локомотив, только потом за ЦСКА!

      1
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      ...
      Рейтинг: +894

      кто там > SunRomeS 27 октября, 19:54

      ну они то це Европа, на другой стороне МСК находятся?)

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