Олич: «Когда Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него»

Здесь деньги те же получаешь, только пахать надо в 10 раз меньше вот и не хотелось...
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил, что Юрий Жирков не хотел переходить из московского клуба в «Челси».
«Помню, когда Юрию Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него. А потом он сказал всем, что не хочет ехать в Англию. Таков менталитет игроков в России, поэтому меня совсем не удивляет, что Акинфеев, братья Березуцкие или Игнашевич всю карьеру играли в ЦСКА, никуда не ушли», – сказал Олич.
- Жирков с 2016 года выступает за «Зенит».
- Игрок брал Кубок УЕФА с ЦСКА.