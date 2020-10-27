Олич: «Когда Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него»

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил, что Юрий Жирков не хотел переходить из московского клуба в «Челси».

«Помню, когда Юрию Жиркову поступило предложение от «Челси», все были рады, кроме него. А потом он сказал всем, что не хочет ехать в Англию. Таков менталитет игроков в России, поэтому меня совсем не удивляет, что Акинфеев, братья Березуцкие или Игнашевич всю карьеру играли в ЦСКА, никуда не ушли», – сказал Олич.