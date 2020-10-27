Кирьяков: «Против «Локомотива» выйдет однозначно лучшая команда Европы»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Бавария».

«Локомотиву» будет тяжело продержаться в этом матче. Против «железнодорожников» выйдет однозначно лучшая команда Европы на данный момент.

«Бавария» играет в супербыстрый современный футбол на огромных скоростях, имеет индивидуально сильных игроков, способных спокойно обыграть за один эпизод пару футболистов. В клубе отличный сплав молодости и опыта, в наличии все передовые технологии современного футбола.

В общем, шансов у «Локо» немного, хотя история знает случаи, когда в прогнозируемых матчах побеждала не та команда, в которой все были уверены», – передают слова Кирьякова «Известия».