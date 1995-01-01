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    Кирьяков: «Против «Локомотива» выйдет однозначно лучшая команда Европы»

    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив»«Бавария».

    «Локомотиву» будет тяжело продержаться в этом матче. Против «железнодорожников» выйдет однозначно лучшая команда Европы на данный момент.

    «Бавария» играет в супербыстрый современный футбол на огромных скоростях, имеет индивидуально сильных игроков, способных спокойно обыграть за один эпизод пару футболистов. В клубе отличный сплав молодости и опыта, в наличии все передовые технологии современного футбола.

    В общем, шансов у «Локо» немного, хотя история знает случаи, когда в прогнозируемых матчах побеждала не та команда, в которой все были уверены», – передают слова Кирьякова «Известия».

    • «Локомотив» сыграет с «Баварией» сегодня, 27 октября.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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