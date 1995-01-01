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    Уткин: «Провал в «Зените» не отражается на карьере тренера, если он не россиянин»

    Журналист Василий Уткин высказался о возможном приходе бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в «Зенит».

    «Почему бы Покеттино и не приехать в «Зенит». Денег у клуба, как у дурака фантиков. Делать Покеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в Зените вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин.

    От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует. «Сити», «Зенит», «Скуадра Адзурра» – верен Бобби Манчини голубизне цветов. И работает.

    Как показывает пример Маркизио, приезд в Петербург очень, например, развивает инстаграм. Покеттино интересный собеседник. Можно потом на основе сказанного им много умничать.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

    Медведев: «Зенит» не ведет переговоров ни с Покеттино, ни с Маурисио»

    Геркус: «В «Зените» сейчас нет людей, которые даже в теории могли бы провести переговоры с Покеттино»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15098

      silver29 2 часа назад

      Не трогайте Семака, да и пусть шлюба, Кузяев, Сантос, Жирков, Оздоев и самое главное Ракицкий как можно дольше играют, дай им футбольного долголетия.

      5
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      Рейтинг: +165

      Fusballer > silver29 1 час назад

      Особенно первый! Ему ещё надо стать лучшим бомбардиром в истории.

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