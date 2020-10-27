Уткин: «Провал в «Зените» не отражается на карьере тренера, если он не россиянин»

Журналист Василий Уткин высказался о возможном приходе бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в «Зенит».

«Почему бы Покеттино и не приехать в «Зенит». Денег у клуба, как у дурака фантиков. Делать Покеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в Зените вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин.

От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует. «Сити», «Зенит», «Скуадра Адзурра» – верен Бобби Манчини голубизне цветов. И работает.

Как показывает пример Маркизио, приезд в Петербург очень, например, развивает инстаграм. Покеттино интересный собеседник. Можно потом на основе сказанного им много умничать.

Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

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