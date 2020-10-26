Геркус: «В «Зените» сейчас нет людей, которые даже в теории могли бы провести переговоры с Покеттино»

Бывший заместитель гендиректора «Зенита», экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что Маурисио Покеттино может возглавить питерскую команду.
«В «Зените» сейчас попросту нет людей, которые могли бы провести такие переговоры. Даже в теории. Разделение функций зашло слишком далеко. Ни у кого нет достаточных полномочий», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
- «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» ведет консультации с Покеттино и готов предложить аргентинцу 6,5 миллионов в год плюс бонусы.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса