Геркус: «В «Зените» сейчас нет людей, которые даже в теории могли бы провести переговоры с Покеттино»

Бывший заместитель гендиректора «Зенита», экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что Маурисио Покеттино может возглавить питерскую команду.

«В «Зените» сейчас попросту нет людей, которые могли бы провести такие переговоры. Даже в теории. Разделение функций зашло слишком далеко. Ни у кого нет достаточных полномочий», – написал Геркус в своем телеграм-канале.