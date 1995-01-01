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    Геркус: «В «Зените» сейчас нет людей, которые даже в теории могли бы провести переговоры с Покеттино»

    Бывший заместитель гендиректора «Зенита», экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что Маурисио Покеттино может возглавить питерскую команду.

    «В «Зените» сейчас попросту нет людей, которые могли бы провести такие переговоры. Даже в теории. Разделение функций зашло слишком далеко. Ни у кого нет достаточных полномочий», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» ведет консультации с Покеттино и готов предложить аргентинцу 6,5 миллионов в год плюс бонусы.
    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +578

      Taps 30 минут назад

      Дебилы, б л я ...

      0
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      Рейтинг: +6522

      Сильвербой 55 минут назад

      Кто-нибудь, скажите этому человеку, что мы не успеваем по нем соскучиться!!!

      0
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