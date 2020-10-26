Медведев: «Зенит» не ведет переговоров ни с Покеттино, ни с Маурисио»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сейчас клуб не ведет переговоров с Маурисио Покеттино и другими специалистами.

«Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», – сказал Медведев.