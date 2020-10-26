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  • Медведев: «Зенит» не ведет переговоров ни с Покеттино, ни с Маурисио»

Медведев: «Зенит» не ведет переговоров ни с Покеттино, ни с Маурисио»

26 октября 2020, 17:52
16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сейчас клуб не ведет переговоров с Маурисио Покеттино и другими специалистами.

«Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», – сказал Медведев.

  • «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» ведет консультации с Покеттино и готов предложить аргентинцу 6,5 миллионов в год плюс бонусы.
  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Почеттино Маурисио Медведев Александр
Комментарии (16)
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portero
1603724054
"Деньги мы уже поделили , у нас всё хорошо."
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derrik2000
1603725126
"Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций." А что, это ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА??? D Как чукча, вернувшийся с очередного съезда КПСС, собравший в яранге всех обитателей стойбища и делящийся впечатлениями: "А, однако, МАРКС-ЭНГЕЛЬС - это не один человек, а два. Слава КПСС - это вообще не человек" )))))))))))))))))))
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серега кашин
1603725273
давно уже все поняли что медведев трепло
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ЮНик
1603728053
Ага, понятно! Значит ведут переговоры!
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Сильвербой
1603729936
Это высказывание многое говорит о тебе, как о "футбольном человеке"!!!
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Ганнибал Лектор
1603730865
Первый, кого надо выгнать из Зенита - медвежонок.
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egor tikhonov
1603732269
пусть лучше тандем Орлова и Геннадия подпишут-тогда у них попрёт)))
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Рубинище
1603742642
ну и зря-Вам наводку подкинули.. в крайнем случае Бердыева( последний вариант лучший наверно-игроков массово скупать не придётся)-
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Hektor 84
1603780985
Идиот
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zigbert
1603822093
Как далеки от футбола такие руководители.
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