Медведев: «Зенит» не ведет переговоров ни с Покеттино, ни с Маурисио»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сейчас клуб не ведет переговоров с Маурисио Покеттино и другими специалистами.
«Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», – сказал Медведев.
- «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» ведет консультации с Покеттино и готов предложить аргентинцу 6,5 миллионов в год плюс бонусы.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»