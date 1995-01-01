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    Медведев: «Зенит» не ведет переговоров ни с Покеттино, ни с Маурисио»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сейчас клуб не ведет переговоров с Маурисио Покеттино и другими специалистами.

    «Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», – сказал Медведев.

    • «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» ведет консультации с Покеттино и готов предложить аргентинцу 6,5 миллионов в год плюс бонусы.
    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5353

      серега кашин 11 минут назад

      давно уже все поняли что медведев трепло

      1
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      Рейтинг: +12648

      derrik2000 14 минут назад

      "Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций."

      А что, это ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА??? D

      Как чукча, вернувшийся с очередного съезда КПСС, собравший в яранге всех обитателей стойбища и делящийся впечатлениями: "А, однако, МАРКС-ЭНГЕЛЬС - это не один человек, а два. Слава КПСС - это вообще не человек" )))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +42700

      portero 32 минуты назад

      "Деньги мы уже поделили , у нас всё хорошо."

      1
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