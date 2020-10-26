Главные новости дня. «Зенит» готов платить Покеттино 6,5 миллиона в год, Мамаев не перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за визы

Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол».
Нагельсман или Покеттино может возглавить «Манчестер Сити».
Президент «Барселоны» Бартомеу может во вторник подать в отставку.
The Sun: Погба откажется выступать за Францию после заявления Макрона об исламском терроризме.
Флик: «У «Локомотива» хорошая линия атаки. Мне понравились Эдер и Смолов».
«Чемпионат»: «Зенит» готов предложить Покеттино 6,5 миллионов в год плюс бонусы.
Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место».
Помощник Мунуэры рекомендовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны».
Селихов: «Футболисты трудом заслуживают тех денег, которые получают. Они ни у кого не крадут».
Мамаев – о переходе в «МЮ»: «Мы были на финишной прямой, но не смогли решить проблемы с визой».