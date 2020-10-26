Президент «Барселоны» Бартомеу может во вторник подать в отставку

Руководство «Барселоны» близко к отставке в полном составе.

По информации Sport.es, уже во вторник президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и члены совета директоров могут покинуть занимаемые посты.

Это произойдет, если власти откажутся переносить на более поздний срок голосование по вотуму недоверия руководству «Барсы», запланированное на 1-2 ноября.