Президент «Барселоны» Бартомеу может во вторник подать в отставку

Руководство «Барселоны» близко к отставке в полном составе.
По информации Sport.es, уже во вторник президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и члены совета директоров могут покинуть занимаемые посты.
Это произойдет, если власти откажутся переносить на более поздний срок голосование по вотуму недоверия руководству «Барсы», запланированное на 1-2 ноября.
- Команда идет в Примере на 12-м месте.
- Бартомеу руководит «Барселоной» с января 2014 года.
- При нeм каталонский гранд выиграл 11 трофеев.
Источник: Sport.es