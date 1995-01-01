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    Президент «Барселоны» Бартомеу может во вторник подать в отставку

    Руководство «Барселоны» близко к отставке в полном составе.

    По информации Sport.es, уже во вторник президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и члены совета директоров могут покинуть занимаемые посты.

    Это произойдет, если власти откажутся переносить на более поздний срок голосование по вотуму недоверия руководству «Барсы», запланированное на 1-2 ноября.

    • Команда идет в Примере на 12-м месте.
    • Бартомеу руководит «Барселоной» с января 2014 года.
    • При нeм каталонский гранд выиграл 11 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10424

      Skull_Boy 28 минут назад

      Как будто это поможет, если брать даже последнею игру как только мяч оказывается в ногах, то сразу уже глазами ищут Месси, так как сами не в состоянии ничего сделать и последние трансферы и физруки у руля подтверждение, проблема не в президенте, а со скаутами и менеджерами в команде, которые занимают чужие места и спортивный директор, который за 3 года натворил нереальную ху_йню главным там был Абидаль и неужели спустили, но поздно

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      Рейтинг: +5343

      серега кашин 30 минут назад

      к этому давно все идет

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