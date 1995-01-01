Президент «Барселоны» Бартомеу может во вторник подать в отставку

Как будто это поможет, если брать даже последнею игру как только мяч оказывается в ногах, то сразу уже глазами ищут Месси, так как сами не в состоянии ничего сделать и последние трансферы и физруки у руля подтверждение, проблема не в президенте, а со скаутами и менеджерами в команде, которые занимают чужие места и спортивный директор, который за 3 года натворил нереальную ху_йню главным там был Абидаль и неужели спустили, но поздно
Руководство «Барселоны» близко к отставке в полном составе.
По информации Sport.es, уже во вторник президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и члены совета директоров могут покинуть занимаемые посты.
Это произойдет, если власти откажутся переносить на более поздний срок голосование по вотуму недоверия руководству «Барсы», запланированное на 1-2 ноября.
- Команда идет в Примере на 12-м месте.
- Бартомеу руководит «Барселоной» с января 2014 года.
- При нeм каталонский гранд выиграл 11 трофеев.