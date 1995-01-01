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    The Sun: Погба откажется выступать за Францию после заявления Макрона об исламском терроризме

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил отказаться выступать за сборную Франции из-за выступления президента страны Эммануэля Макрона, сообщает The Sun со ссылкой на 195sports.com.

    После жестокого убийства учителя Сэмюэля Пати в пригороде Парижа за демонстрацию на уроке карикатуры на исламского пророка Мухаммеда президент Макрон назвал инцидент «исламистским террористическим актом». Слова лидера страны и решение французского правительства почтить память учителя, как сообщается, возмутили Погба, который является убежденным мусульманином.

    27-летний футболист и Футбольная ассоциация Франции пока не прокомментировали информацию СМИ об уходе Погба из сборной.

    • Погба дебютировал за сборную Фраанции в 2013 году. Он выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1452

      Decorhome 10 минут назад

      Жаль что такого мастера на уровне сборных мы уже не увидим. Но решение правильное. Всякие черти становятся президентами

      0
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      Рейтинг: +8474

      JTherry 16 минут назад

      Погба отказался от отказа играть за сборную Франции, и обещал подать в суд на The Sun... во, дела))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1890

      AZ 29 минут назад

      печальный тип, переоцененный. Еще и понтов дофига, то черным называли, то ислам обидели... Наверное любовник гризмана

      0
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      Рейтинг: +4742

      Добрый Бобер 55 минут назад

      Макрон прав. Если кого-то расщепят на атомы за демонстрацию карикатуры, например, на Эйнштейна - это будет атеистический терроризм.

      0
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      Рейтинг: +105

      Maga Ingush > Добрый Бобер 22 минуты назад

      люди порой очень наивны и глупы, ими монипулируют власти как хотят.. Франция обеспокоена своими гражданами, так-как очень многие принимают ислам, как же они борятся с ними? Они делают теракт, и говорят это сделали мусульмани, они одевают хиджаб на наемницу и взрывают ее, чтобы люди думали что хиджаб это зло, им не нужен Ислам. Кстати это мировая практика, многие пользуются этим, самое обидное люди как стало баранов ведутся на это.

      -3
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      Рейтинг: +18680

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Да в сборной будут только рады, если этот убеждённый мусульманин сам отцепится. "Баба с возу - кобыле легче" - не мусульманская поговорка, но кажется в тему!

      0
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      Рейтинг: +8474

      JTherry 1 час назад

      в полузащиту сборной Франции замену Погба найдут легко...негоже плевать в колодец!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4210

      NewLife 2 часа назад

      Переходи в Ахмат.

      0
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      Рейтинг: +2282

      Genz 2 часа назад

      Согласен с Эрдоганом.
      Единственный президент мусульманин достойно ответил макрону

      2
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      Рейтинг: +1004

      elessar arnor > Genz 1 час назад

      то, что он верен исламу - уже настораживает, т.е.человеком руководят предрассудки

      1
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      Рейтинг: +4513

      Томик > Genz 1 час назад

      Джоко Видодо есть такой. Эрдогану со своими 80 миллионами до него далеко.

      0
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      Рейтинг: +105

      Maga Ingush > elessar arnor 20 минут назад

      Если он верен исламу, его граждани будут жить справедливо, так как коран это самая справедливая книга

      -2
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      Рейтинг: +4513

      Томик 2 часа назад

      Погба удобно устроился, смотрю. Его с одной стороны угнетают расисты, за то что подзагорел, с другой - гнобят за религиозные убеждения. А он самый лучший. Без него в сборной Франции будет свежее и спокойнее.

      3
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      Рейтинг: +900

      SaveAS 2 часа назад

      Напугал ежа голой жопой, как говорится! Сейчас вообще сборную франции по футболу можно узнать только по гербу на груди

      0
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