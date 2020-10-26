The Sun: Погба откажется выступать за Францию после заявления Макрона об исламском терроризме

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил отказаться выступать за сборную Франции из-за выступления президента страны Эммануэля Макрона, сообщает The Sun со ссылкой на 195sports.com.

После жестокого убийства учителя Сэмюэля Пати в пригороде Парижа за демонстрацию на уроке карикатуры на исламского пророка Мухаммеда президент Макрон назвал инцидент «исламистским террористическим актом». Слова лидера страны и решение французского правительства почтить память учителя, как сообщается, возмутили Погба, который является убежденным мусульманином.

27-летний футболист и Футбольная ассоциация Франции пока не прокомментировали информацию СМИ об уходе Погба из сборной.