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  • The Sun: Погба откажется выступать за Францию после заявления Макрона об исламском терроризме

The Sun: Погба откажется выступать за Францию после заявления Макрона об исламском терроризме

26 октября 2020, 13:41
16

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил отказаться выступать за сборную Франции из-за выступления президента страны Эммануэля Макрона, сообщает The Sun со ссылкой на 195sports.com.

После жестокого убийства учителя Сэмюэля Пати в пригороде Парижа за демонстрацию на уроке карикатуры на исламского пророка Мухаммеда президент Макрон назвал инцидент «исламистским террористическим актом». Слова лидера страны и решение французского правительства почтить память учителя, как сообщается, возмутили Погба, который является убежденным мусульманином.

27-летний футболист и Футбольная ассоциация Франции пока не прокомментировали информацию СМИ об уходе Погба из сборной.

  • Погба дебютировал за сборную Фраанции в 2013 году. Он выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

Источник: The Sun
Лига наций Манчестер Юнайтед Франция Погба Поль
Комментарии (16)
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Aldo.CSKA
1603709184
Самый переоцененный игрок последних 10 лет... Сборная Франции не провалится из-за этого я уверен
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партизан84
1603709429
вот так и начинают хвосты вилять собаками. не должно меньшинство под себя переделывать большинство.
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SaveAS
1603709907
Напугал ежа голой жопой, как говорится! Сейчас вообще сборную франции по футболу можно узнать только по гербу на груди
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Томик
1603709996
Погба удобно устроился, смотрю. Его с одной стороны угнетают расисты, за то что подзагорел, с другой - гнобят за религиозные убеждения. А он самый лучший. Без него в сборной Франции будет свежее и спокойнее.
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JTherry
1603711070
в полузащиту сборной Франции замену Погба найдут легко...негоже плевать в колодец!
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DOCTOR PENALTY
1603714499
Да в сборной будут только рады, если этот убеждённый мусульманин сам отцепится. "Баба с возу - кобыле легче" - не мусульманская поговорка, но кажется в тему!
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Добрый Бобер
1603714508
Макрон прав. Если кого-то расщепят на атомы за демонстрацию карикатуры, например, на Эйнштейна - это будет атеистический терроризм.
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AZ
1603716073
печальный тип, переоцененный. Еще и понтов дофига, то черным называли, то ислам обидели... Наверное любовник гризмана
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Decorhome
1603717243
Жаль что такого мастера на уровне сборных мы уже не увидим. Но решение правильное. Всякие черти становятся президентами
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I_R_O_N_M_A_N
1603719637
Вот бы ещё из МЮ ушёл - цены бы не было!
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