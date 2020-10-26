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  • Помощник Мунуэры рекомендовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны»

Помощник Мунуэры рекомендовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны»

26 октября 2020, 19:47
8

ВАР-ассистент Хуана Мартинеса Мануэры советовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барсы» за фол на защитнике «Реала» Серхио Рамосе, сообщает Sport.es.

Ассистент отметил, что Рамос первым нарушил правила на защитнике каталонцев Клемане Лангле. Мануэра не прислушался к его словам и назначил 11-метровый в ворота «Барселоны».

  • «Барселона» считает решение Мануэры предвзятым и планирует запросить запись переговоров главного арбитра с комнатой ВАР.
  • «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:3.

Sport.es: «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Реал Рамос Серхио Лангле Клеман
Комментарии (8)
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dinar7777dinar
1603731724
не было там никакой пеньки ! рамос не смог бы достать этот мяч и падал уже потом и просил у судьи пеньку. молодой судья под давлением назначил этот довольно таки спорный пенальти. тем более вар ассистент более опытный на варе советовал судье не назначать пенальти. барсе пришлось быть после этого больше в атаке чем и воспользовался реал ! именно этот левый по сути пенальти решил исход встречи. другое конечно у барсы центральные защитники на привозе ! Лангле и пике мрак ! да и опорная зона бускетс и де йонг тоже не ахти. не понимаю кумана почему он игнорирует пьянича ! И замены пошли на 80 минуте ! Это мрак. альба уже на 60 минуте не успевал ! Замени его. нет ! Педдри ? замени его уже после пеньки реала ! Нет ! аллоооо куман !
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Бухбух
1603732353
Рекомендовать, советовать - это примерно, что и "да" и "нет".
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Cules2013
1603787422
Начнём с того, что записи пока что никакой не предоставлено, и это на уровне слухов. Да и главный судья на то и главный, что итоговое решение выносит он. Благо есть ВАР. На том и закончим. Барсе нужно научиться реализовывать свои моменты, а Лангле и Пике перестать косячить как не в себя в каждом матче, вот тогда и побеждать сразу станет в стократ проще.
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