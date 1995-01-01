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    Помощник Мунуэры рекомендовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны»

    ВАР-ассистент Хуана Мартинеса Мануэры советовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барсы» за фол на защитнике «Реала» Серхио Рамосе, сообщает Sport.es.

    Ассистент отметил, что Рамос первым нарушил правила на защитнике каталонцев Клемане Лангле. Мануэра не прислушался к его словам и назначил 11-метровый в ворота «Барселоны».

    • «Барселона» считает решение Мануэры предвзятым и планирует запросить запись переговоров главного арбитра с комнатой ВАР.
    • «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:3.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2333

      Бухбух 19 минут назад

      Рекомендовать, советовать - это примерно, что и "да" и "нет".

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      Рейтинг: +3924

      dinar7777dinar 29 минут назад

      не было там никакой пеньки ! рамос не смог бы достать этот мяч и падал уже потом и просил у судьи пеньку. молодой судья под давлением назначил этот довольно таки спорный пенальти. тем более вар ассистент более опытный на варе советовал судье не назначать пенальти. барсе пришлось быть после этого больше в атаке чем и воспользовался реал ! именно этот левый по сути пенальти решил исход встречи. другое конечно у барсы центральные защитники на привозе ! Лангле и пике мрак ! да и опорная зона бускетс и де йонг тоже не ахти. не понимаю кумана почему он игнорирует пьянича ! И замены пошли на 80 минуте ! Это мрак. альба уже на 60 минуте не успевал ! Замени его. нет ! Педдри ? замени его уже после пеньки реала ! Нет ! аллоооо куман !

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