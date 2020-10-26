Помощник Мунуэры рекомендовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барселоны»

ВАР-ассистент Хуана Мартинеса Мануэры советовал главному арбитру не назначать пенальти в ворота «Барсы» за фол на защитнике «Реала» Серхио Рамосе, сообщает Sport.es.

Ассистент отметил, что Рамос первым нарушил правила на защитнике каталонцев Клемане Лангле. Мануэра не прислушался к его словам и назначил 11-метровый в ворота «Барселоны».

«Барселона» считает решение Мануэры предвзятым и планирует запросить запись переговоров главного арбитра с комнатой ВАР.

«Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:3.

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