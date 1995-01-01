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    Sport.es: «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

    «Барселона» пожаловалась в Королевскую испанскую футбольную федерацию по итогам матча седьмого тура Примеры против «Реала» (1:3).

    Как сообщает Sport.es, в каталонском клубе недовольны некоторыми решениями Хосе Луиса Мунуэры и работой системы VAR.

    Основная претензия – пенальти, назначенный после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной площади при розыгрыше стандарта.

    Источник пишет, что подача жалобы – формальный жест, но «Барса» надеется таким образом привлечь внимание к работе VAR в текущем чемпионате.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +254

      Джавел. 12 минут назад

      Надо уметь проигрывать достойно.

      0
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      Рейтинг: +38

      KPCC-SPB 12 минут назад

      снимайтесь с чемпа плаксы!

      0
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      Рейтинг: +5342

      серега кашин 1 час назад

      не только у нас проигравшие недовольны судейством

      0
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      Рейтинг: +869

      кто там 1 час назад

      Бабселоновец нарушил правила и возмущаются почему последовало наказание? Клоуны.
      Да и после того матча с псж свои бы каталонские ********** бы на счёт судей не открывали бы, мужеложцы.

      2
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      Рейтинг: +765

      zarsm > кто там 59 минут назад

      по слову бабселонец стало все понятно, дальше не стал читать)

      0
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      Рейтинг: +11727

      Garrincha58 2 часа назад

      Барса случайно не снимается с чемпионата????

      4
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      Рейтинг: +136

      Жорик секс обжорик > Garrincha58 28 минут назад

      а спартак снимется с чемпионата за ошибки допущенные в мачте с краснодаром?

      1
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      Рейтинг: +13721

      vladimir-7 2 часа назад

      Наша школа судейства передается в Испанию, как коронавирус COVID-19.

      3
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      Рейтинг: +11727

      Garrincha58 > vladimir-7 2 часа назад

      и это всё злосчастный VAR без него было меньше вопросов к судейству, взяли бы все разом федерации отменили эту хрень и тогда пусть УЕФА думает нужно это или нет

      1
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      Рейтинг: +13721

      vladimir-7 > Garrincha58 1 час назад

      А как же судьи будут жить на "мизерную" зарплату?
      Не VAR надо отменять, а судей за взятки отправлять на
      вынужденный отпуск в места не столь отдаленные и пилу
      "Дружба" в подарок.

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