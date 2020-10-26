Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sport.es: «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

Sport.es: «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

26 октября 2020, 07:56
23

«Барселона» пожаловалась в Королевскую испанскую футбольную федерацию по итогам матча седьмого тура Примеры против «Реала» (1:3).

Как сообщает Sport.es, в каталонском клубе недовольны некоторыми решениями Хосе Луиса Мунуэры и работой системы VAR.

Основная претензия – пенальти, назначенный после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной площади при розыгрыше стандарта.

Источник пишет, что подача жалобы – формальный жест, но «Барса» надеется таким образом привлечь внимание к работе VAR в текущем чемпионате.

Зидан – после победы над «Барселоной»: «Никогда не обсуждаю судей, у них сложная работа»

Кумана могут дисквалифицировать на 12 матчей за критику арбитров после Эль Класико

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1603690929
Наша школа судейства передается в Испанию, как коронавирус COVID-19.
Ответить
Garrincha58
1603691811
Барса случайно не снимается с чемпионата????
Ответить
кто там
1603692894
Бабселоновец нарушил правила и возмущаются почему последовало наказание? Клоуны. Да и после того матча с псж свои бы каталонские ********** бы на счёт судей не открывали бы, мужеложцы.
Ответить
серега кашин
1603693844
не только у нас проигравшие недовольны судейством
Ответить
KPCC-SPB
1603698583
снимайтесь с чемпа плаксы!
Ответить
Джавел.
1603698622
Надо уметь проигрывать достойно.
Ответить
Lilipyt
1603709345
Неужели теперь Реалу дадут по носу за работу VAR в их пользу) Жаль, что это может произойти только в жалобе одного монополиста на другого...
Ответить
general.lizyukov
1603715723
что, на поле уже выиграть никак?
Ответить
dinar7777dinar
1603731020
за такое в каждом матче можно давать пеньки ! это не пенька ! Тем более var ассистент советовал главному судье не назначать пенальти. рамос бы в помине не смог бы забить в том эпизоде ! И упал не сразу ! упал и потом скулил ныл и просил пеньку . тьфуу позорище ! именно после пенальти барсе пришлось большими силами быть в атаке чем и пользовались игроки реала ! так что эта левая пенька и решила исход встречи.
Ответить
Главные новости
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
6
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
2
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Все новости
Все новости
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отправил в аренду экс-игрока «МЮ»
11:47
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
Вчера, 17:09
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
Вчера, 15:50
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
Вчера, 14:25
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
Вчера, 13:55
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
Вчера, 10:33
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Фото«Ливерпуль» отдал в аренду защитника с российскими корнями
22 августа
Моуринью рассказал, как работает с Винисиусом
22 августа
Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 1-м матче нового сезона
22 августа
3
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+