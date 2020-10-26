Sport.es: «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом»

«Барселона» пожаловалась в Королевскую испанскую футбольную федерацию по итогам матча седьмого тура Примеры против «Реала» (1:3).

Как сообщает Sport.es, в каталонском клубе недовольны некоторыми решениями Хосе Луиса Мунуэры и работой системы VAR.

Основная претензия – пенальти, назначенный после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной площади при розыгрыше стандарта.

Источник пишет, что подача жалобы – формальный жест, но «Барса» надеется таким образом привлечь внимание к работе VAR в текущем чемпионате.

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