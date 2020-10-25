Кумана могут дисквалифицировать на 12 матчей за критику арбитров после Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман усомнился в квалификации судей матча седьмого тура Примеры против «Реала» (1:3). За это нидерландец может понести наказание.
Департамент этики Королевской испанской футбольной федерации, согласно регламенту, может дисквалифицировать Кумана на срок до 12 матчей и оштрафовать на несколько тысяч евро.
- По мнению Кумана, VAR принимал решения не в пользу «Барселоны».
- «Барселона» идет в Примере 12-й.
- Матч в Барселоне обслуживал Хосе Луис Мунуэра Монтера.
Источник: Sport.es