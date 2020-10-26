Нагельсман или Покеттино может возглавить «Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» может смениться тренер по окончании этого сезона, пишет Daily Mail.

Контракт Хосепа Гвардиолы истекает в июне 2021 года, и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

В связи с этим клуб начал искать специалиста, который смог бы заменить испанца. Источник утверждает, что на сегодняшний день рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсмана, возглавляющего «РБ Лейпциг», и Маурисио Покеттино, покинувшего год назад «Тоттенхэм».