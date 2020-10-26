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Нагельсман или Покеттино может возглавить «Манчестер Сити»

26 октября 2020, 08:37
4

У «Манчестер Сити» может смениться тренер по окончании этого сезона, пишет Daily Mail.

Контракт Хосепа Гвардиолы истекает в июне 2021 года, и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

В связи с этим клуб начал искать специалиста, который смог бы заменить испанца. Источник утверждает, что на сегодняшний день рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсмана, возглавляющего «РБ Лейпциг», и Маурисио Покеттино, покинувшего год назад «Тоттенхэм».

  • «Сити» идет в АПЛ на 13-м месте.
  • При Гвардиоле команда выиграла восемь трофеев.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити РБ Лейпциг Гвардиола Хосеп Почеттино Маурисио Нагельсман Юлиан
Комментарии (4)
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Garrincha58
1603692228
Гвардиола понял лучше сдристнуть не его этот чемпионат у него есть два варианта ПСЖ или обратно в Барсу так как Куман там долго не задержится
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серега кашин
1603693758
скорей всего в барсу метит
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Фк Рубина
1603705968
Ну да Наггельсманн так взял ради манчестерской помойки покинул РбЛ
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zatonn
1603709755
В Зенит его. Пусть покажет там мастер-класс и ЛЧ выиграет! Но сначала он хозяев разорит на трансферы, а далее как карта ляжет)))
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