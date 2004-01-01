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    Нагельсман или Покеттино может возглавить «Манчестер Сити»

    У «Манчестер Сити» может смениться тренер по окончании этого сезона, пишет Daily Mail.

    Контракт Хосепа Гвардиолы истекает в июне 2021 года, и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

    В связи с этим клуб начал искать специалиста, который смог бы заменить испанца. Источник утверждает, что на сегодняшний день рассматриваются кандидатуры Юлиана Нагельсмана, возглавляющего «РБ Лейпциг», и Маурисио Покеттино, покинувшего год назад «Тоттенхэм».

    • «Сити» идет в АПЛ на 13-м месте.
    • При Гвардиоле команда выиграла восемь трофеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5342

      серега кашин 1 час назад

      скорей всего в барсу метит

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      Рейтинг: +11727

      Garrincha58 1 час назад

      Гвардиола понял лучше сдристнуть не его этот чемпионат у него есть два варианта ПСЖ или обратно в Барсу так как Куман там долго не задержится

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