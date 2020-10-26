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  • Селихов: «Футболисты трудом заслуживают тех денег, которые получают. Они ни у кого не крадут»

Селихов: «Футболисты трудом заслуживают тех денег, которые получают. Они ни у кого не крадут»

26 октября 2020, 19:59
35

Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, почему футболисты заслуживают получать столько, сколько получают сейчас.

— Футболистам платят большие деньги. Когда упал первый миллион на карту, какие были ощущения?

— Радости особой не было. Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую — на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной.

Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты — они подписывают, – сказал Селихов в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • 13 октября Селихов провел первый матч с апреля 2019 года, сыграв в 15-м туре ФНЛ с «Крыльями Советов».
  • До этого игрок восстанавливался после травмы ахиллова сухожилия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Селихов Александр
Комментарии (35)
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Mityai90
1603731872
Где-то пожарный или врач читаю это интервью пожалел беднягу Селихова. Каким же тяжким трудом ему достаются миллионы.
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Бухбух
1603731934
Российские футболеры получают огромные ЗП благодаря паспорту, а не труду.
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Иван Петров 1986
1603732729
Какой труд? Ты случаем не надорвался на лавке сидя. Еще один бедный футболер вылез. Ты должен минимум получать - 12000 рубликов.
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egor tikhonov
1603733055
они ни у кого не крадут-им ворованные уже приносят)))
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nik55
1603734219
дутые пахари если так тяжело вам то оставьте эту работу и идите на завод или стройку---там намного легче
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Рыжий бес
1603734613
Прям слезу пробило,,,заработались парни особенно Селихов,,,,,Пойди в шахту поработай или на стройку,,,я не против больших получек большим игрокам,,,,,а у нас что получаются игроки играют на 50 000 руб в месяц а получают миллионы ,,
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derrik2000
1603735152
То-то и плохо, что сейчас уже не нужен один из основных принципов социализма: "От каждого по способностям, каждому по труду". ВО! ПО ТРУДУ! Потому у Селихова такое "искреннее удивление": он-то этот принцип даже не знал.
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sochi-2013
1603736373
Слова, в стране, где есть пенсия меньше 9т.р., прям достойны похвалы! Пацан, конечно, дурак, но кто-то же его спровоцировал на это интервью!
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Томик
1603736906
Ошибочка закралась, по-моему. Надо было: "Футболисты С трудом заслуживают тех денег, которые получают."
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DOCTOR PENALTY
1603742203
Хоть я болею за Спартак, Селихов полный мудак!
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