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    Селихов: «Футболисты трудом заслуживают тех денег, которые получают. Они ни у кого не крадут»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, почему футболисты заслуживают получать столько, сколько получают сейчас.

    — Футболистам платят большие деньги. Когда упал первый миллион на карту, какие были ощущения?

    — Радости особой не было. Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую — на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной.

    Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты — они подписывают, – сказал Селихов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • 13 октября Селихов провел первый матч с апреля 2019 года, сыграв в 15-м туре ФНЛ с «Крыльями Советов».
    • До этого игрок восстанавливался после травмы ахиллова сухожилия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1006

      elessar arnor 1 минуту назад

      дальше на лавке сиди

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      Рейтинг: +126

      egor tikhonov 7 минут назад

      они ни у кого не крадут-им ворованные уже приносят)))

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      Рейтинг: +1630

      Иван Петров 1986 8 минут назад

      А еще лучше валил бы ты откуда пришел - в свой бомжатник и плакал бы там.

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      Рейтинг: +126

      egor tikhonov 9 минут назад

      а если вам платить как обычному итальянскому футболисту,то вы лёжа играть будете? (футполо как бы). там люди рубятся за эти бабки,за которые вам стрёмно играть-вот по этому у нас и футбол стрёмный

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      Рейтинг: -121

      Спартач80 9 минут назад

      Пля,аж на слезу прошибло-кидай номер карты,сиротинушка.

      0
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      Рейтинг: +1630

      Иван Петров 1986 12 минут назад

      Какой труд? Ты случаем не надорвался на лавке сидя. Еще один бедный футболер вылез. Ты должен минимум получать - 12000 рубликов.

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      Рейтинг: +774

      O-Z 18 минут назад

      Футбол уже давно как бизнес, так что все зажрались.

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      Рейтинг: +2333

      Бухбух 26 минут назад

      Российские футболеры получают огромные ЗП благодаря паспорту, а не труду.

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      Рейтинг: +703

      Юрэс > Бухбух 22 минуты назад

      И самое главное СТАВКИ На СПОРТ

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      Рейтинг: +108

      Hren 27 минут назад

      Ага, упахались!

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      Рейтинг: +320

      Mityai90 27 минут назад

      Где-то пожарный или врач читаю это интервью пожалел беднягу Селихова. Каким же тяжким трудом ему достаются миллионы.

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