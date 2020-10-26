Селихов: «Футболисты трудом заслуживают тех денег, которые получают. Они ни у кого не крадут»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, почему футболисты заслуживают получать столько, сколько получают сейчас.

— Футболистам платят большие деньги. Когда упал первый миллион на карту, какие были ощущения?

— Радости особой не было. Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую — на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной.

Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты — они подписывают, – сказал Селихов в интервью «Спорт-Экспрессу».