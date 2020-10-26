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  • Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол»

Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол»

26 октября 2020, 22:19
26

Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», подвел итог матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Он пожаловался на арбитра Игоря Панина.

«Понимаю, что при таком счeте, тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счeт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно, что стыдно.

При этом эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Кирилла Панченко в самом начале матче при 0:0 и с Эвансом Кангва во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные… Это наталкивает на определeнные мысли. Повторяю, не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберeмся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала «грамотно», тоже нельзя», – сказал экс-футболист.

  • У хозяев дубль оформил Никола Влашич.
  • ЦСКА вышел на второе место.
  • «Арсенал» идет 12-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Аджоев Гурам Панин Игорь
Комментарии (26)
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Из Твери Леха
1603742743
Москве можно все.
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DOCTOR PENALTY
1603744665
А за то, что твой сын с переизбыточным весом занимает в составе место какого-то способного тульского пацана, не стыдно? Ведь это тоже часть российского футбола.
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Masteralex
1603745236
долго не мог понять по повторам что там вообще произошло, но когда показали камеру сзади и там был четко виден неслабый удар коленом в подошву, после этого нога полетела в заплёт, по всем правилам это пеналь, потому что игрок бы сам не упал и то что поёт Аджоев про симуляцию это глупый бред, ведь все всё видели в трансляции и судья тоже
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dimag
1603745400
Ну воняет же. И главное понимает, что обосрались , но делает вид , что только пукнули
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Snek
1603746230
50 на 50, с тех ракурсов что в повторе не определить, если ВАР не смотрели, скорее всего Москалёв ошибся с пенальти, но в общем и целом Арсенал весь матч был в роли мальчика для битья, в первом тайме Арсеналу везло, мяч не шёл в ворота, во втором наоборот залетело всё что могло, жаловаться Арсеналу надо только на свою собственную игру.
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general.lizyukov
1603748841
Зацепил он его, Гурам, случайно ногу зацепил. Нырнул ли тот дальше или реально потерял равновесие - неважно, ногу он ему зацепил. Так, на тоненького. Смысл плакаться, если 5-1? Остальные вам тоже судьи засунули?
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maygli
1603749062
Фол был не умышленный, Рассказов случайно задел нападающего , поэтому и не получил жёлтую карточку, но пенальти назначен правильно.
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Боцман59rus
1603750640
100% пендаль, это же каким слепым и тугим на голову надо быть, чтобы заявлять обратное
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Niko
1603770017
Как же можно быть таким предвзятым? Да, без вар такой момент хрен разглядишь, но это 100% пенальти. И аргумент комментатора, что защитник бежал вообще закрывать центр, это вообще не аргумент. Он мог бежать куда угодно, идёт матч и идёт опасный момент в штрафной, не чего зацеплять. Сам специально зацепиться за колено сзади, на скорости уходя вперёд, come on, это художественный рассказ
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CF Kellevro
1603770911
Постыдился бы такое говорить, вся страна видела по телеку что чистейший пеналь, и кое то веки ВАР не ошибся, потом ещё 4 получили во втором тайме... Собака лает караван идёт.
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