Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол»

Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», подвел итог матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Он пожаловался на арбитра Игоря Панина.

«Понимаю, что при таком счeте, тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счeт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно, что стыдно.

При этом эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Кирилла Панченко в самом начале матче при 0:0 и с Эвансом Кангва во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные… Это наталкивает на определeнные мысли. Повторяю, не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберeмся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала «грамотно», тоже нельзя», – сказал экс-футболист.