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    Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол»

    Гурам Аджоев, руководитель «Арсенала», подвел итог матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Он пожаловался на арбитра Игоря Панина.

    «Понимаю, что при таком счeте, тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счeт тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника «Арсенала». Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно, что стыдно.

    При этом эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Кирилла Панченко в самом начале матче при 0:0 и с Эвансом Кангва во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные… Это наталкивает на определeнные мысли. Повторяю, не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберeмся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала «грамотно», тоже нельзя», – сказал экс-футболист.

    • У хозяев дубль оформил Никола Влашич.
    • ЦСКА вышел на второе место.
    • «Арсенал» идет 12-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +323

      Mityai90 7 минут назад

      Какая симуляция, Рассказов коленом задел ногу в результате чему он сам себе заплел ноги. Протри глаза и посмотри еще раз.

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      Рейтинг: +703

      Кронштадт65 > Mityai90 2 минуты назад

      каждый видит то, что хочет видеть. ни сколько не умоляю победу циски , но судейка чутка помог с первым голом, ну а потом полетело

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