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    Семак – о Дракслере в «Зените»: «Вы представляете, какая у него зарплата в «ПСЖ»?»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о трансферных слухах вокруг петербургского клуба.

    – Откуда в последнее трансферное окно повылезало столько откровенно бредовых слухов про интерес «Зенита» к игрокам Серии А? В какой–то момент пошла целая волна слухов про «Зенит» и Италию.

    – Не могу сказать, что прямо–таки отслеживал все такие псевдосенсации, но действительно по итальянскому рынку выходило немало новостей. Процентов девяносто из того, что выходило по серии А, – это выдумки.

    – Оставшиеся десять процентов – это Де Пауль из «Удинезе»?

    – Не буду называть конкретные фамилии.

    – Хорошо. Ну хотя бы про Дракслера скажите. Всe–таки известный на всю Европу футболист.

    – Что сказать?

    – Подтвердите или опровергните, что им интересовался «Зенит».

    – Вы представляете, какая у него зарплата в «ПСЖ»?

    – Примерно. Доводилось читать. Очень высокая.

    – Мог бы «Зенит» взять этого игрока?

    – Думаю, что не мог и даже не собирался... Но откуда всe-таки столько вбросов про интерес «Зенита» к тому или иному футболисту?

    – Возможно, агенты так подогревают интерес к своим подопечным.

    – Почему именно за счeт «Зенита»?

    – Наверное, в той же Италии помнят, что в своe время «Зенит» платил большие деньги за легионеров и покупал за границей много игроков. Агенты пользуются тем, что журналисты про это писали раньше, ну а те инсайдеры, что пишут сейчас, не знают истинной ситуации, включая ограничения с лимитом в России.

    – Вас эти слухи сильно раздражают?

    – Нет. Я-то знаю, кем мы интересуемся, а кем – нет.

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    Источник: «Деловой Петербург»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Фк Рубина 22 минуты назад

      шлюбе вы дали контракт на уровне 4 млн евро в год на 3 сезона.. ему к завершению будет 34..
      т.е за 3 года дзюба разворует газовую кормушку на 12 млн евро..
      ******** почти как кокорин федуна развел

      0
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      Рейтинг: -566

      СуперПАВ9 31 минуту назад

      Если бы захотели бы взяли, Локо же смог позволить себе Краховика из того же Псж

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      Рейтинг: +286

      ab15488 38 минут назад

      Какая зп? Почти как у дзюбы?

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      Рейтинг: +10424

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Я представляю какой он мешок

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