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  • Семак – о Дракслере в «Зените»: «Вы представляете, какая у него зарплата в «ПСЖ»?»

Семак – о Дракслере в «Зените»: «Вы представляете, какая у него зарплата в «ПСЖ»?»

26 октября 2020, 12:31
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о трансферных слухах вокруг петербургского клуба.

– Откуда в последнее трансферное окно повылезало столько откровенно бредовых слухов про интерес «Зенита» к игрокам Серии А? В какой–то момент пошла целая волна слухов про «Зенит» и Италию.

– Не могу сказать, что прямо–таки отслеживал все такие псевдосенсации, но действительно по итальянскому рынку выходило немало новостей. Процентов девяносто из того, что выходило по серии А, – это выдумки.

– Оставшиеся десять процентов – это Де Пауль из «Удинезе»?

– Не буду называть конкретные фамилии.

– Хорошо. Ну хотя бы про Дракслера скажите. Всe–таки известный на всю Европу футболист.

– Что сказать?

– Подтвердите или опровергните, что им интересовался «Зенит».

– Вы представляете, какая у него зарплата в «ПСЖ»?

– Примерно. Доводилось читать. Очень высокая.

– Мог бы «Зенит» взять этого игрока?

– Думаю, что не мог и даже не собирался... Но откуда всe-таки столько вбросов про интерес «Зенита» к тому или иному футболисту?

– Возможно, агенты так подогревают интерес к своим подопечным.

– Почему именно за счeт «Зенита»?

– Наверное, в той же Италии помнят, что в своe время «Зенит» платил большие деньги за легионеров и покупал за границей много игроков. Агенты пользуются тем, что журналисты про это писали раньше, ну а те инсайдеры, что пишут сейчас, не знают истинной ситуации, включая ограничения с лимитом в России.

– Вас эти слухи сильно раздражают?

– Нет. Я-то знаю, кем мы интересуемся, а кем – нет.

Источник: «Деловой Петербург»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1603705940
Я представляю какой он мешок
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ab15488
1603706718
Какая зп? Почти как у дзюбы?
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Фк Рубина
1603707703
шлюбе вы дали контракт на уровне 4 млн евро в год на 3 сезона.. ему к завершению будет 34.. т.е за 3 года дзюба разворует газовую кормушку на 12 млн евро.. ******** почти как кокорин федуна развел
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Томик
1603710488
Причём совершенно необоснованная зарплата, сколько бы ему не платили там. Дракслер навсегда остался тем, из-за кого не поехал на ЧМ в Россию лучший немецкий игрок по гол плюс пас того сезона - Сане, великолепно сыгравший за МС. Это было дерево деревянное и лучше оно не становится.
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paracetamol
1603712738
Напа надо покупать. Не ясно, чтоль, что Зюба и Азмуном не тянут. Хорошего напа, а не бесполезных бразил в п/з, которых и так завались!
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Литейный04
1603713528
Вы представляете, какая у него зарплата в «ПСЖ»? двух дзюб Зенит не потянет. гыгыгыыыы
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DOCTOR PENALTY
1603715273
Мы не представляем, что для Газпрома это проблема.
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