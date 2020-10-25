РПЛ. «Урал» и «Тамбов» впервые сыграли вничью

В 12-м туре РПЛ «Урал» и «Тамбов» не смогли выявить сильнейшего. Обе команды продолжают идти во второй половине таблицы.

Никогда ранее команды не играли друг с другом вничью.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

Урал (Екатеринбург) – Тамбов – 0:0

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Подберезкин (Евсеев, 74), Йовичич (Аугустыняк, 80), Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Погребняк (Панюков, 80).

«Тамбов»: Рыжиков, Килин (Шахов, 89), Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев (Рабиу, 90+2), Тетрашвили, Костюков, Онугха.

Предупреждения: Погребняк, 15; Подберезкин, 27; Йовичич, 39; Золотов, 76; Рыков, 82; Мишкич, 90+2 – Каплиенко, 45+1; Чуперка, 55; Рыжиков, 90+5; Онугха, 90+6.

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