Миранчук – в заявке «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

Полузащитник Алексей Миранчук сможет принять участие в матче пятого тура Серии А между «Аталантой» и «Сампдорией».
Тренерский штаб бергамской команды включил 25-летнего россиянина в заявку на ближайшую игру.
- Матч состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.
- Миранчук дебютировал за «Аталанту» в среду в поединке Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (4:0).
- В первой же игре хавбек забил гол.
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Источник: Инстаграм «Аталанты»