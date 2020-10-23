Гасперини: «Миранчук отлично дебютировал, но пока готов выходить только со скамейки»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о физическом состоянии Алексея Миранчука.

«Ламмерс готов лучше Миранчука. Он забил два гола и провел больше матчей. Посмотрим на его состояние перед «Сампдорией».

Миранчук отлично дебютировал, но пока готов выходить только со скамейки. Малиновский в лучшей форме, он готов играть», – приводит слова Гасперини Football Italia.