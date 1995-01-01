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    Гасперини: «Миранчук отлично дебютировал, но пока готов выходить только со скамейки»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о физическом состоянии Алексея Миранчука.

    «Ламмерс готов лучше Миранчука. Он забил два гола и провел больше матчей. Посмотрим на его состояние перед «Сампдорией».

    Миранчук отлично дебютировал, но пока готов выходить только со скамейки. Малиновский в лучшей форме, он готов играть», – приводит слова Гасперини Football Italia.

    • Миранчук забил первый гол за «Аталанту» в дебютном матче спустя девять минут после выхода на замену.
    • Клуб из Бергамо купил россиянина у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • Миранчук заключил с «Аталантой» контракт по схеме «4+1».

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    Источник: Football Italia

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